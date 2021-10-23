完整接種率破7成！南韓擬11月起「與新冠共存」　逐步回歸日常

▲ 南韓力拼11月起逐漸恢復日常生活。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓完整接種二劑新冠疫苗人口數於當地時間23日下午2時（台灣時間1時）累計達3594萬5342人，正式突破總人口70%，達成政府先前設定的「與新冠共存」關鍵門檻，最快11月1日起階段性回歸日常生活。

《韓聯社》報導，根據南韓疫苗接種應對推進小組統計，完整接種疫苗人口佔總人口比例於今日稍早達到70%，18歲以上完整接種人口比例則已來到80%。

這是南韓啟動疫苗接種以來，時隔240天創下重要里程碑，第4波疫情也逐漸減緩，使得恢復日常生活模式的條件一一達成。政府尚未公布政策實施的具體時間點，但目前以下月1日為目標。

考量到完成第二劑接種後，需二周時間生成抗體，南韓政府先前計畫，自11月第二周起階段性回歸日常，但接種率提升速度較預期更快，放寬防疫的時間點料也將提前。第一階段料預計解除餐廳、咖啡廳等業者營業時間限制，娛樂場所等部分高風險場所則須出示疫苗護照。

未來疫苗接種率達到80%及85%時，政府將進一步解除更多限制，預計從疫情期間打擊較大及傳染風險較小的場所開始鬆綁，但民眾仍須遵守佩戴口罩等基本防疫措施。

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