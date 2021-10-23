真子公主患PTSD暴瘦！夫婚後先返美　恐獨留她暫與心機婆婆同住

▲真子公主罹患PTSD後明顯爆瘦。（圖／美聯社、宮內廳）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主23日迎來30歲生日，宮內廳也公開了她在居所與妹妹佳子公主散步的照片，然而照片中的她相較以往卻瘦了許多，圓潤的娃娃臉在罹患PTSD後更加消瘦。據傳，小室圭所任職的紐約律師事務所已經要求他盡快返回崗位，因此婚後可能就會隨即啟程赴美，獨留真子公主自己在婆家和婆婆小室佳代同住，而婆媳問題恐怕也將成為真子公主婚後的第一個難題。

根據《週刊女性》報導，宮內廳23日為了慶祝真子公主的30歲生日，公布了她的近照，不過眼尖記者卻發現，9月才剛對外宣布因為飽受無差別惡評而罹患PTSD的真子公主，雙頰明顯消瘦，疑似是因為結婚遭遇重重阻礙而身心俱疲。

▲小室圭與真子公主將於26日正式登記結婚。（圖／達志影像）



事實上，真子公主26日就要與未婚夫小室圭登記結婚，由於日本皇室規定女性皇族婚後必須脫離皇籍，因此婚後成為平民的真子公主有可能就會暫時住進小室圭位於神奈川橫濱的老家，並將戶籍設在該地。由於日本皇室成員沒有護照，因此真子公主婚後仍需繼續留在日本處理護照與簽證的申請事宜，才能赴美。

不過有消息傳出，小室圭位於紐約的公司已經開始催促他盡快返回工作崗位，因此小室圭可能會在登記結婚後先行離開日本，前往美國紐約，而真子公主則是待取得簽證後再啟程赴美與丈夫會合。

在此之間，變身為平民的真子公主就必須在沒有丈夫的陪同下，單獨面對惡名昭彰的婆婆小室佳代。不僅如此，由於小室圭的爺爺也住在老家，她恐怕將負起照料老人的重擔，因此有不少媒體也不禁嘆息，真子公主的苦難恐怕婚後才是真正的開始。

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