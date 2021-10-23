拜登承諾防衛台灣　北韓怒轟：美國「無端干涉」會自討苦吃

▲ 針對台灣問題，北韓重申支持中國立場。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登21日在CNN新聞節目上明確表示，台灣若遭到中國攻擊，美國承諾提供防衛，引起各界關注美國對台政策。北韓官員23日嚴厲表示，美國無端干涉台灣問題，將導致朝鮮半島情勢緊張，展現對中國支持。

根據《韓聯社》，北韓外務省副相朴明浩23日發表談話指出，「台灣情勢與朝鮮半島情勢終究不會完全無關」，美國無端干涉台灣問題，可能使朝鮮半島一觸即發的緊張局勢進一步升高。

朴明浩說明，「駐南朝鮮（南韓）的美軍兵力及軍事被用來壓迫中國，集結在台灣周圍的美國及其追隨者的龐大武力隨時可能被用來與我們開戰，這是眾所周知的事實」，指責美國打著航行自由的名號，派軍艦通過台灣海峽，批准7.5億美元對台軍售案，還在台灣周圍海域和同盟國舉行聯合軍演，對中國軍事威脅不斷升級。

他指出，美國此舉明顯干涉中華人民共和國內政，嚴重威脅國際和平，重申北韓長久以來的立場，「我們全力支持中國政府及人民守護國家主權及領土完整，實現祖國統一的立場。」

朴明浩接著指控，美國營造朝鮮半島及台灣的緊張情勢，不僅將責任推卸給北韓及中國，還強化在此區域的軍力，簡直就是雙重標準，導致敵對勢力認為，北韓及中國可能聯手促進台灣及朝鮮半島緊張，在在證明美國為保有霸權地位，打算一舉消滅二個共產國家。

他最後表示，北韓將持續檢視美國對於台灣問題的霸權主義行為，干涉內政、煽動分裂和雙重標準的行為無疑是自討苦吃，只會招來悲慘的後果。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast