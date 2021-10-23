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顧客要求薯條現炸　麥當勞惡員工爆氣「丟熱油回鍋5秒」嗆：奧客

▲▼顧客要求薯條現炸　麥當勞惡員工被惹毛　怒丟熱油回鍋5秒嗆：奧客。（圖／TikTok帳戶@dresav92）

▲國外一名麥當勞員工只因顧客要求現炸薯條就大發雷霆。（圖／TikTok帳戶@dresav92）

記者王佩翊／編譯

許多民眾到速食店用餐時，都會想要吃到熱騰騰的現炸薯條，甚至有些人還會想出一些小撇步，例如要求要「無鹽薯條」，這樣一來店員就必須等到下一批薯條炸好後另外裝起來給顧客。不過國外卻有一名麥當勞員工因為不爽顧客要求現炸的薯條，當場將薯條全部丟進熱油回鍋炸5秒再拿出，甚至將整個過程拍下上傳至TikTok並寫道，「不要再做這麼沒禮貌的要求了！」不過卻也引發兩極討論。

TikTok帳戶@dresav92的作者拜爾斯（Deandre Byars）近日上傳了一則名為「不要再這麼沒禮貌」的影片，並在影片中寫道「當你在麥當勞要求要新鮮現炸的薯條時」。只見他在影片中先是憤怒地將已經炸好的薯條全都重新鏟進炸網中，然後再丟進熱油鍋裡回炸，短短5秒後又拿出。拜爾斯強調，如果你堅持想要現炸薯條那就這能拿到這種「回鍋薯條」。

短短15秒的影片隨即吸引340萬人觀看、5800人留言。對此，有網友贊同拜爾斯的做法稱，「麥當勞的薯條本來就有一定的規定，時間到就會下架，硬要現炸薯條有點沒意義」、「反正這樣吃起來也是熱的」等。然而另一派網友則認為，拜爾斯這樣的行為已經嚴重違反麥當勞內部的規定，將已經炸好甚至加鹽的薯條重新丟回油鍋裡，不但不衛生甚至會引發食安問題。

另一方面，有網友也認為，顧客有權要求要吃現炸的薯條，這才不是奧客或是拜爾斯口中「無禮的行為」，並強調，他既然已經領了薪水，就應該好好地完成份內的工作，包括重新現炸一份薯條。

@dresav92

##Stop being rude

♬ original sound - Deandre Byars

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