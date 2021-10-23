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罷免投票進行中　陳柏惟團隊急喊：出狀況了！需要大家「監票」

▲陳柏惟。（圖／記者游瓊華攝）

▲陳柏惟。（圖／記者游瓊華攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日登場，陳柏惟一早赴投開票所投票神情略顯緊張，隨後，陳柏惟團隊執行長李雨蓁卻突然在臉書發文，「各投開票所陸續傳出狀況，我們需要大家！」

李雨蓁表示，不只開票過程，包括正在投票的此時此刻，我們都收到很多聲音，鄉親的壓力不小。她呼籲，大家到離你最近的投開票所，守護台灣的民主，「監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由」，監票將會決定歷史，眾志成城，拜託大家了！

陳柏惟一早穿著深灰色外套、深色口罩、黑色長褲，低調前往投票所投票，而進入投票所前，其神情看似有些緊張、神色也相當疲憊。不過，在離開投票所後，似乎心情也變得比較放鬆，臉上也露出笑容。

陳柏惟事後受訪表示，能做的事情都已經做完了，現在還能做的事情就是監票，希望大家可以把故事寫完，結局由大家來決定，也鼓勵大家就近尋找投票所，看看也好啊，異鄉遊子回來，如果剛好有朋友、同學之類的，也可以在監票所聊聊天，觀察看看這個地方、用心感受有沒有什麼變動、異狀。

▼陳柏惟團隊執行長李雨蓁呼籲大家到投開票所監票。（圖／翻攝李雨蓁臉書）

▲▼陳柏惟團隊執行長李雨蓁呼籲大家到投開票所監票。（圖／翻攝李雨蓁臉書）

▲▼李雨蓁呼籲支持者前往投開票所監票。（圖／翻攝李雨蓁臉書）

▲▼李雨蓁呼籲支持者前往投開票所監票。（圖／翻攝李雨蓁臉書）

▲▼李雨蓁呼籲支持者前往投開票所監票。（圖／翻攝李雨蓁臉書）

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