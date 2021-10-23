50名前空姐脫衣抗議！義大利航空重組爆裁員減薪　員工怒上街頭

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利國有航空公司義大利航空（ITA Airways）近日完成重組，15日正式營運，規模卻較前身義航（Alitalia）大幅縮水，許多員工面臨裁員或減薪，使得數十名前空服員聚集羅馬卡比托利歐廣場，當街脫下制服，抗議公司不合理的待遇。

CNN報導，約50名前義航空姐20日穿著全套空姐制服，出現在卡比托利歐廣場，舉行快閃抗議活動。影片中可見，她們依序脫下大衣、手套、制服外套、領巾、襯衫和長裙，解開盤起的頭髮，最後脫下高跟鞋，身上僅剩內搭的連身裙，手牽手高喊「我們是義大利航空（Alitalia）」的口號。

▲▼ 義航空姐上街脫衣抗議。（圖／達志影像）

根據《路透社》，義航共10500名員工中，ITA僅聘用2800人，並保留義航110架飛機中的52架。而義航空姐20日的示威不僅是為了抗議裁員，一名空服員向CNN指出，留下來的員工除了薪水減少，還被剝奪年資，且公司不再提前告知值勤地點與時間。

ITA總裁阿爾塔維拉（Alfredo Altavilla）則表示，員工都同意目前的工作條件，合約談判也已經結束，先前更稱這類罷工行動為「國家之恥」。

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