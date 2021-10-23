英國夜店驚見「連環針戳客」　多女狂歡時突遭注射不明藥物秒昏迷

▲英國解封後，大批民眾紛紛到夜店玩樂。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國解除封鎖限制後，許多被關在家裡許久的年輕人紛紛等不及到夜店狂歡，然而近日當地卻傳出多人在夜店遭不明人士用針戳的案件。被害人表示，當時突然全身無力或是暈倒，事後卻在身上發現可疑針孔與瘀痕，這才知道自己被人偷偷注射不明液體。不僅如此，受害者還要擔心是否會感染愛滋病毒或是肝炎。

根據BBC報導，一名諾丁漢的19歲女大學生巴可（Sarah Buckle）表示，她9月28日到夜店玩後，便突然昏倒，等她醒來時，發現自己已經躺在醫院的病床上，且什麼都不記得。巴可只記得她在夜店時，前一刻才告訴同行友人自己狀況還行，但隨即就發現自己說不出話。她的友人馬上讓她坐下休息，而她坐下後卻瞬間無力，再也站不起來，隨後便失去意識。

巴可事後在自己的手上發現一個小的針孔，在被針戳的位置旁甚至出現瘀青等症狀。她說，自己以前也曾經喝醉，但她知道這次的感覺「完全不同」。巴可表示，自己嚴重受到侵犯，並且很困惑為何會發生這樣可怕的事，女孩們可以盯緊自己的飲料不讓有心人士下藥，但根本無法阻止有人想要刺傷妳。

▲英國發生多起在夜店遭不明人士注射藥物的案件。（圖／取自免費圖庫pexels）



除了巴可之外，還有多名被害人也發生類似的經歷。他們在夜店玩樂後，突然身體不適或是昏倒，事後則在身上發現不明針孔。19歲的大學生歐文（Zara Owen）也是在諾丁漢的某間夜店遭遇「針筒客」，她先是毫無預兆地昏過去，隨後便在腿上發現針孔。

來自格拉斯哥的一名24歲女性湯姆森（Hannah Thomson）在社交媒體上接連看到多名女孩遭到針頭刺傷的報導後，隨即發起請願，要求政府下令讓所有夜店對入場顧客進行安檢，該份請願書隨即徵集了13萬人連署。湯姆森說，業者可以使用金屬探測器或是簡單的搜身來進行安檢。她同時補充道，「我寧願被搜身，也不想要被別人在背後戳一針。」

英國當局也開始注意到這個問題，決定搜集所有類似的通報案例，並投入資源調查，希望盡早查出嫌犯的背後動機。

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