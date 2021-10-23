　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國夜店驚見「連環針戳客」　多女狂歡時突遭注射不明藥物秒昏迷

▲▼英國解封，夜店。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國解封後，大批民眾紛紛到夜店玩樂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國解除封鎖限制後，許多被關在家裡許久的年輕人紛紛等不及到夜店狂歡，然而近日當地卻傳出多人在夜店遭不明人士用針戳的案件。被害人表示，當時突然全身無力或是暈倒，事後卻在身上發現可疑針孔與瘀痕，這才知道自己被人偷偷注射不明液體。不僅如此，受害者還要擔心是否會感染愛滋病毒或是肝炎。

根據BBC報導，一名諾丁漢的19歲女大學生巴可（Sarah Buckle）表示，她9月28日到夜店玩後，便突然昏倒，等她醒來時，發現自己已經躺在醫院的病床上，且什麼都不記得。巴可只記得她在夜店時，前一刻才告訴同行友人自己狀況還行，但隨即就發現自己說不出話。她的友人馬上讓她坐下休息，而她坐下後卻瞬間無力，再也站不起來，隨後便失去意識。

巴可事後在自己的手上發現一個小的針孔，在被針戳的位置旁甚至出現瘀青等症狀。她說，自己以前也曾經喝醉，但她知道這次的感覺「完全不同」。巴可表示，自己嚴重受到侵犯，並且很困惑為何會發生這樣可怕的事，女孩們可以盯緊自己的飲料不讓有心人士下藥，但根本無法阻止有人想要刺傷妳。

▲針筒,針頭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國發生多起在夜店遭不明人士注射藥物的案件。（圖／取自免費圖庫pexels）

除了巴可之外，還有多名被害人也發生類似的經歷。他們在夜店玩樂後，突然身體不適或是昏倒，事後則在身上發現不明針孔。19歲的大學生歐文（Zara Owen）也是在諾丁漢的某間夜店遭遇「針筒客」，她先是毫無預兆地昏過去，隨後便在腿上發現針孔。

來自格拉斯哥的一名24歲女性湯姆森（Hannah Thomson）在社交媒體上接連看到多名女孩遭到針頭刺傷的報導後，隨即發起請願，要求政府下令讓所有夜店對入場顧客進行安檢，該份請願書隨即徵集了13萬人連署。湯姆森說，業者可以使用金屬探測器或是簡單的搜身來進行安檢。她同時補充道，「我寧願被搜身，也不想要被別人在背後戳一針。」

英國當局也開始注意到這個問題，決定搜集所有類似的通報案例，並投入資源調查，希望盡早查出嫌犯的背後動機。

►下藥撿屍真實受害片曝光！　女大生「兩眼發白癱軟」滾爬如喪屍

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
快訊／管中閔拋震撼彈　宣布不續任台大校長
陳柏惟團隊急喊「出狀況了」！　選委會回應
獵龍高手！他狂抓243隻綠鬣蜥「屍箱全滿」
太空人5比0完封紅襪　5年3度挺進世界大賽
50名前空姐脫衣抗議！航空重組爆裁員　員工怒上街頭
快訊／11:16花蓮規模5.3地震　最大震度4級
第二代AirPods Pro照片流出！　底部有新功能
入夜雨區再擴大　「放晴時間點」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

顧客要求薯條現炸　麥當勞惡員工爆氣「丟熱油回鍋5秒」嗆：奧客

搶匪作案遇「美軍陸戰隊」糗了　1秒奪槍壓制畫面曝！同夥全嚇逃

找糖爹遇親爹！她一句「嗨老爸」秒被封鎖　爆奶網紅曝包養秘辛

50名前空姐脫衣抗議！義大利航空重組爆裁員減薪　員工怒上街頭

英國夜店驚見「連環針戳客」　多女狂歡時突遭注射不明藥物秒昏迷

百貨「恐怖直達梯」顧客10秒狂墜5樓！　影片錄下他超抖驚恐尖叫

中國發展人工智慧等先進科技　美情報機構示警

美官員批北京誤用2758號決議　中使館稱挑釁

越南認72國疫苗接種卡！台灣也在列　持小黃卡、打高端也可入境

美參議員提「台灣確保法案」　 盼降低台海衝突風險

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

顧客要求薯條現炸　麥當勞惡員工爆氣「丟熱油回鍋5秒」嗆：奧客

搶匪作案遇「美軍陸戰隊」糗了　1秒奪槍壓制畫面曝！同夥全嚇逃

找糖爹遇親爹！她一句「嗨老爸」秒被封鎖　爆奶網紅曝包養秘辛

50名前空姐脫衣抗議！義大利航空重組爆裁員減薪　員工怒上街頭

英國夜店驚見「連環針戳客」　多女狂歡時突遭注射不明藥物秒昏迷

百貨「恐怖直達梯」顧客10秒狂墜5樓！　影片錄下他超抖驚恐尖叫

中國發展人工智慧等先進科技　美情報機構示警

美官員批北京誤用2758號決議　中使館稱挑釁

越南認72國疫苗接種卡！台灣也在列　持小黃卡、打高端也可入境

美參議員提「台灣確保法案」　 盼降低台海衝突風險

顧客要求薯條現炸　麥當勞惡員工爆氣「丟熱油回鍋5秒」嗆：奧客

LIFE・經典／IKEA「城市店」的3大特色　跟你想的絕對不一樣

TOYOTA「最穩定供應鏈」再加一　斥資947億設北美電池工廠

「醫生的雨中曲」換6張裸照！網路男蟲誆10歲女童　下場出爐

多吃這4大類型的食物可預防掉髮　肉類、柑橘對養髮都超棒！

《我的婆婆》龍語申床戰嫩弟！用力太猛差點進醫院　牧森：我負責

Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅開趴吃鍋

樓層越高行情越好　他曝1狀況後悔住太高

獨享絕美星巴克！台北質感精選酒店　整棟都是藝術還有高級健身房

《Ａ級戰場》被震撼　王少偉「過來人身份」曝男團長紅關鍵

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

國際熱門新聞

網紅遭勒斃　警：找到未婚夫腐屍

韓國贏不了台灣3產業　韓國人認了

當菜販被男友媽逼分手　她曬驚人月薪打臉

義大利航空重組　50名前空姐脫衣抗議

像紅蘿蔔　世界最毒菇3克就致命

大海怪出巡！　2噸曼波魚被捕上岸

拜登罕見痛批川普：墮入白人至上深淵

白目男砸壞「巨石支撐點」反遭逆襲　驚悚影片曝光

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

白宮國務院同聲　確保台灣維持自我防衛能力

路透：美要求供應鏈數　 英特爾英飛凌表態配合

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

棕熊揮爪狂撕「懷孕訓練師」恐怖瞬間曝光

更多熱門

相關新聞

派對嗨翻照瘋傳！網一看秒懂不單純

派對嗨翻照瘋傳！網一看秒懂不單純

英國萊斯特（Leicester）Mosh夜店的派對照片在網路上瘋傳，一名辣妹表情享受地隨著音樂熱舞，而她身旁緊貼依偎的男子臉部卻沾滿橘色粉底。網友們看了立刻明白，2人才剛剛親熱完畢，關係恐怕「不單純」。

搭訕被嫌矮對「潑屎妹」下手　出庭也遭潑糞

搭訕被嫌矮對「潑屎妹」下手　出庭也遭潑糞

壽星喝醉　撿走舞者小費挨告侵占

壽星喝醉　撿走舞者小費挨告侵占

背包翻出大麻殘渣　主唱認領下場曝

背包翻出大麻殘渣　主唱認領下場曝

停業變歇業！台中4大夜店之一　突拋「Goodbye」震撼彈

停業變歇業！台中4大夜店之一　突拋「Goodbye」震撼彈

關鍵字：

夜店

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

NanaQ正面反擊酸民！

保羅沃克22歲愛女結婚　馮迪索婚禮代父職

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

132萬網紅患淋巴癌　消失7個月頂憔悴臉現身

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

好萊塢大咖誤殺「1子彈射中2人」離奇過程曝

《海岸村》男星不畏爭議曬與金宣虎合照

救護車貼詭異2蛇　內行人曝真相

他上床一半拔套！完事一句話女友崩潰分手

更多

最夯影音

更多
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面