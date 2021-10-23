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真子公主今滿30歲！再3天晉升人妻　皇室婚後變「平民主婦」有先例

▲▼真子公主今滿30歲！。（圖／宮內廳）

▲宮內廳公開真子公主與佳子公主在居所內散步的照片。（圖／宮內廳）

記者王佩翊／編譯

日本真子公主23日歡度30歲生日，而她也將於26日正式與未婚夫小室圭登記結婚，歷經4年的風波終於要畫下句點。兩人婚後將會一同移居美國紐約生活，男方目前任職於紐約一間頂尖律師事務所，另外也傳出已經有當地畫廊向真子公主拋出橄欖枝。真子公主未來將從皇室成員變身平民人妻，生活勢必會出現很大變化，不過對此，皇室其實早有先例。

根據《東京體育》報導，真子公主23日迎來30歲生日，而這也將是她最後一次以皇室成員的身分度過生日，宮內廳稍早也公布她與妹妹佳子公主一同在居所內散步的畫面。真子公主預計25日向爺爺明仁上皇與奶奶美智子上皇后請安問候，26日正式與小室圭提出婚姻申請，並在當天下午召開記者會。

▲▼真子公主今滿30歲！。（圖／宮內廳）

▲真子公主與小室圭終於要在26日結婚。（圖／宮內廳）

日本皇室規定所有女性成員婚後必須脫離皇籍，真子公主未來將以「小室真子」的身分生活，婚後的她也將隨著任職於頂尖律師事務所的小室圭前往美國紐約生活。然而身分從公主瞬間變成平民人妻勢必會有極大的變化。

事實上，真子公主的姑姑、德仁天皇的妹妹黑田清子也是在婚後脫離皇室，成為平民。她2005年11月與公務員黑田慶樹結婚，而婚後生活就與普通的家庭主婦一樣，會親自到超市搶購打折的商品，就連丈夫也是每天搭電車通勤上班。

黑田慶樹曾經是真子公主父親文仁親王的校友，同時也是紀子妃大學社團的好友，大學畢業後經常與秋篠宮家有交流，也因此認識了當時還是公主的清子，並發展成戀人關係，多年後步入禮堂。黑田夫妻雖然目前依舊住在高級公寓內，且每天早中晚都會有警察加強巡邏，不過兩個人的生活仍然與其他平民夫妻沒有不同。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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