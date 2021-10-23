百貨「恐怖直達梯」顧客10秒狂墜5樓！　影片錄下他超抖驚恐尖叫

記者張寧倢／編譯

亞塞拜然首都巴庫（Baku）一家購物中心的「直達梯」太可怕，竟然是一座5層樓高的透明滑梯！一名男子近日在Instagram上傳親自「體驗搭乘」的影片，只見他雙腳伸直，身體往前移的瞬間，立刻向下狂墜，讓他嚇得不斷尖叫，過程相當嚇人。

▲亞塞拜然首都一家購物中心的「恐怖直達梯」。（圖／翻攝自Instagram／@asur_555，下同）

根據《每日郵報》報導，一名男網友@asur_555上周在IG貼出了他搭乘「直達梯」的體驗影片，可以看到他雙腳伸直、坐在墊子上緩緩出發，一開始發出的叫聲音頻仍低，但從透明滑梯可以看到每層樓的商家、電扶梯等景象快速閃過，讓人感受到自己下墜的速度越來越快，男子的叫聲也越來越高音，甚至還遇到急轉彎，也讓他的宛如海豚般的尖叫聲迴盪在整個管狀滑梯，雖然過程只有10秒鐘，但驚恐程度卻不輸雲霄飛車。

報導稱，這是一家亞塞拜然去年3月新開幕的「丹尼茲購物中心」（Deniz Mall）綜合了娛樂、休閒與餐飲的各類商家，還以亞塞拜然國徽上的火苗作為設計理念，將建築物中心蓋成「火焰塔」。最更吸睛的就是，仿造滑水道設計的2個獨立的「巨型透明滑梯」，分別設有7歲與14歲的年齡限制，讓大人、小孩都能安心搭乘，不過，由於高度分別達5層樓與3層樓，快速直墜地面的過程，可能會讓你驚聲尖叫。

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影片已吸引上萬人點閱，有網友留言，「這是我近期看過最棒的影片」、「這好酷！它在哪裡？」、「太驚奇了」、「好想玩玩看啊！」

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