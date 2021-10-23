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搶匪作案遇「美軍陸戰隊」糗了　1秒奪槍壓制畫面曝！同夥全嚇逃

記者張寧倢／綜合外電報導

惹錯人！亞利桑那州一名持槍歹徒夥同另外兩人搶劫加油站商店，卻遇到「路人」發威， 一個箭步就奪下手槍，還用手中的一袋罐裝飲料當武器，砸向歹徒讓他血流滿面，其他同夥見狀早就嚇得逃之夭夭。這段監視器影片迅速在全美爆紅，原來單槍匹馬壓制搶匪的路人竟是美國海軍陸戰隊的退伍軍人。

▲▼亞利桑那州一名退伍軍人遇到持槍搶匪「零畏懼」，瞬間奪槍並將他壓制在地。（圖／翻攝自Facebook／ABC15）

▲亞利桑那州一名退伍軍人遇到持槍搶匪「零畏懼」，瞬間奪槍並將他壓制在地。（圖／翻攝自Facebook／ABC15，下同）

根據美聯社、ABC報導，亞利桑那州西南部尤馬市（Yuma）一家加油站商店於20日清晨4時30分左右，突然闖進一名持槍歹徒，身後還跟著2名同夥，而當時正要去上班的前美軍陸戰隊隊員基爾瑟（James Kilcer）剛好就在店裡。監視器畫面顯示，他先是一眼掃視了搶匪，接著瞬間出手奪槍，並將手中的一袋罐裝飲料用力砸過去，隨後將人壓制在地，同夥嚇得連滾帶爬地逃跑了，最後一名歹徒都還沒踏進店門，這樁搶劫行動就瞬間結束。

▲▼亞利桑那州一名退伍軍人遇到持槍搶匪「零畏懼」，瞬間奪槍並將他壓制在地。（圖／翻攝自Facebook／ABC15）

▲基爾瑟因為這次的英勇事蹟被美國民眾譽為「零恐懼」英雄。

報導指出，32歲的基爾瑟曾在阿富汗服役，而現在是陸軍尤馬演習場的聘雇人員，因此國防部不允許他帶槍上班，多數人被槍指著可能會嚇傻或逃命，但基爾瑟不同，他受訪時稱，如果當時他身上有帶槍，或許還能再抓到其他2名嫌犯，「我當時正準備轉身離開，就聽到門猛然地被打開，我的第一個反應是，這槍管太小了。」他說，他掃視了一下發現除此之外沒有其他武器，在那一刻他就選定了目標，「他朝我多走了一步，朝櫃台走一步，我就能抓到他了。」

▲▼亞利桑那州一名退伍軍人遇到持槍搶匪「零畏懼」，瞬間奪槍並將他壓制在地。（圖／翻攝自Facebook／ABC15）

▲另一名共犯嚇得連滾帶爬逃出加油站商店，甚至最後一名搶匪根本還沒踏進店裡，3人的搶劫計畫就失敗了。

基爾瑟表示，他將飲料罐砸在歹徒的臉上，可能有打碎了對方的鼻子，因為他後來血流滿地，同時奪下了槍支，再抓住歹徒的脖子，用槍指著他的頭，把他轉到背面壓制，「我問他，『你多大了？』他說，『我才14歲！』他太快就走上錯誤的道路了。」警察到場後已將這名少年搶匪拘捕，並正在追緝另外2名共犯。

事後，基爾瑟說，原本他以為只是一把玩具槍，裡面什麼都沒有，所以他隨手把槍扔在一邊，後來檢查才知道那是一把真槍，「海軍陸戰隊教會我當機立斷……我想我只是在對的時間，出現在對的地方，做我該做的事。」

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