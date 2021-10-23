找糖爹遇親爹！她一句「嗨老爸」秒被封鎖　爆奶網紅曝包養秘辛

▲路易絲逛包養網站結果意外看到自己的父親。（圖／翻攝自IG／avalouiise）



記者張方瑀／綜合報導

美國性感網紅路易絲（Ava Louise）日前在TikTok發影片表示，自己某天在逛「糖爹」（Sugar Daddy）包養網站時，竟然在上面發現自己的親生父親，並直接傳訊息跟父親說，「哈囉，老爸！」沒想到竟立刻被爸爸封鎖。

根據《紐約郵報》報導，現年22歲的路易絲在TikTok影片中指出，某天她正在使用包養網站，尋找糖爹時，竟意外發現自己的親生父親正在使用這個網站，她嚇了一大跳後，決定直接傳訊息跟父親打招呼說，「哈囉，老爸！」結果父親竟立刻把她封鎖，之後也從未提過這件事。

路易絲在IG擁有超過36萬名追蹤者，她也不吝上傳各種性感辣照，展現前凸後翹的好身材。路易絲說，她在包養網站找對象純粹是要過上奢華生活，「做一個『糖寶』（sugar baby）有很多種方式，對我來說，我在個人資料中寫得很清楚我想要什麼，這完全是柏拉圖式的。」

▲▼路易絲不吝在IG發性感照，展現火辣好身材。（圖／翻攝自IG／avalouiise）



她說，「我一定要穿著昂貴的衣服，然後坐下來跟他們聊天，我賦予他們力量，讓他們覺得可以替我做更多，所以這是一種用不同於性來滿足男性的方式。」

也有網友問到，後續父親是否有跟他談論此事，路易絲說，因為爸爸都不回她訊息，所以就直接跟媽媽說了這件事，「據說，我爸後來就買了一條卡地兒的手鍊給她。」

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