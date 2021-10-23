中國發展人工智慧等先進科技　美情報機構示警

▲AI人工智慧。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國官員今天針對中國發展人工智慧和一系列先進科技發出警告，表示這最終可能讓中國具備決定性的軍事優勢，並在美國健康照護和其他基本領域上佔據主導地位。

美聯社報導，美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）官員指出，這些警告包括再度提醒企業主管、學者、地方和州政府官員有關重要產業接受中國投資或專門知識的風險性。

雖然美國國家反情報與安全中心不打算要求官員拒絕中國投資，但鼓勵掌控智慧財產並執行安全措施。

拜登政府的國安機構正公開積極對抗中國，一些官員甚至稱中國是美國最大的戰略威脅。另一方面，拜登政府試圖在貿易和氣候變遷方面與中國有一致之處，以緩解與北京之間的緊張關係。

美國國家反情報與安全中心代理主任奧蘭多（Mike Orlando）在一場罕見的簡報中告訴記者，美國在人工智慧、自律系統、量子運算、半導體和生物技術等領域「輸不起」。

奧蘭多說，中國企業和學者受制於中國共產黨，須為黨的利益服務。

他表示：「儘管我們多年以來一再地說，人們還是無法領會。」

奧蘭多不願說明是否美國應針對若干領域頒布更嚴格的限制，或徹底禁止中國投資。

他表示，美國國家反情報與安全中心與民間企業和學術界定期舉行簡報，也承認產業和大學院校可能仍需中國學生、專家和投資客。他不願說明有哪些企業與國家反情報與安全中心舉行過簡報。