大海怪出巡！2噸曼波魚被捕　漁民決定放生

This massive sunfish was caught off the Spanish port city of Ceuta https://t.co/GK9l5MZTJa pic.twitter.com/FPLhqrwlSO — Reuters (@Reuters) October 16, 2021

記者崔子柔／綜合報導

近日漁民在北非摩洛哥與西班牙海港城市休達（Ceuta）附近的海域內，捕到一隻長約3.2公尺、寬約2.9公尺的巨大曼波魚，重到只能用現場工具估算牠約為2000公斤，漁民請來研究人員觀察紀錄後，便將曼波魚放回大海，讓研究員相當感動。

根據CNN報導，一艘專捕鮪魚的漁船4日捕到這條曼波魚，因為船上只有1000公斤的秤，擔心放上去會讓秤被壓壞，才用現場工具估算出這條魚約重達2噸。

漁民隨即聯絡西班牙塞維利亞大學（Universidad de Sevilla）在休達的海生實驗室人員，實驗室主任奧斯塔雷（Enrique Ostale）說，他們一直和當地漁民配合，只要抓到罕見的生物，就會通知他們觀察。

▲這條曼波魚重達2噸，可能已經超過20歲。（圖／路透）



研究員拍攝了這條曼波魚的近距離照片，並進行DNA取樣，隨後漁民就將牠放回大海，奧斯塔雷表示，這附近是第一次出現這麼大的曼波魚，牠的皮膚呈現深灰色，兩側有圓形凹槽，應該是花紋翻車魨（Mola alexandrini）。

加利福尼亞州科學院海洋生物學家蒂爾尼（ Tierney Thys ）表示，花紋翻車魨是「真正的海怪之一」，雖然外型看起來笨重，但在水中移動時可說是「像鳥一樣飛翔」。這次捕到的曼波魚可能超過20歲，應該是雌性，因為至今沒有發現過超過2公尺的雄性曼波魚。

▲最後漁民將牠放回大海。（圖／路透）



目前對於曼波魚的壽命、族群等相關研究還不多，不知道這隻巨大的曼波魚回到海裡還能生存多久，不過蒂爾尼對於牠回歸大海感到高興，「像曼波魚這樣的大個能激起我們的好奇心，好讓大家達成管理海洋生態系統的願景。」