不只台積電對美國「交出數據」　路透：英特爾、英飛凌表態配合

▲英特爾已表態將會配合美國商務部，提交晶片供需數據。（圖／路透）



中央社華盛頓22日綜合外電

美國商務部21日表示，英特爾和英飛凌等公司已表態，會配合商務部請求業者自願提供晶片供需數據的要求，商務部將依回覆內容的數量和品質，決定是否改為強制措施。

美國商務部上月底要求半導體供應鏈企業在11月8日前填寫一項問卷，以收集有關晶片持續短缺的資料。

雖然這項要求屬於自願性質，但美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告業界代表，如果他們不回應，白宮可能會援引國防生產法（Defense Production Act）或其他工具來強迫它們提供。

美國商務部發言人對路透社表示：「包括英特爾、通用汽車（GM）、英飛凌和SK海力士（SK Hynix）等公司已經表態非常樂於提供數據。我們非常感謝他們的配合，並鼓勵其他公司跟進。」

他表示，「（提供資訊）是自願性質，但這些資訊對於解決供應鏈透明度的擔憂至關重要。我們是否必須採取強制措施，取決於有多少公司參與，以及所提供數據的品質」。

▲英飛凌也表態提交數據。（圖／路透）



英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士都沒有立即回應置評要求。

這個問題在台灣變得特別棘手。台積電占全球委託代工晶片製造市場的一半以上，它的支配地位已促使英特爾（Intel Corp.）等競爭對手呼籲增加國內投資，並促使美國、歐盟、日本和中國考慮扶植自己的晶片產業，以減少對這個全球最先進半導體製造中心的依賴。

台積電前五大客戶中有三家是美國企業，其中最大的是蘋果公司（Apple），約占台積電總銷售額的1/4。

台積電發給路透社的聲明表示，它正準備且將會對美國要求提供資訊做出回應。

聲明說：「台積電一向積極支持以及與所有利害關係人合作，致力克服全球半導體供應挑戰。」

聲明又說：「瞻望未來，致力增加此複雜供應鏈的需求能見度，應該是避免未來發生這類短缺的必然途徑。我們一直是這類努力的強大夥伴，且將會持續採取行動解決這項挑戰。」

韓國產業通商資源部對美國商務部這項請求同樣表示關切。它於6日發布聲明說：「要求數據的範圍很廣，包括部分營業機密，韓國對此深感關切。」

不過，韓國產業通商資源部長文勝煜（Moon Sung-wook）21日對國會委員會表示，南韓企業正準備在不違反保密條款或國內法律情況下，檢視並提交給美國可以提供的數據。

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