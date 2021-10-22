　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女模鏡頭前爆哭掀上衣　被嫌胖「揭黑暗面」：去他X的時尚界

▲▼女模錄影揭時尚圈的黑暗面。（圖／翻攝自IG／annavgantt）

▲女模錄影揭時尚圈的黑暗面。（圖／翻攝自IG／annavgantt）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國紐約一位模特兒拍片時表示，為了達到骨感身材，曾罹患飲食障礙，甚至嚴重到停經，花5年調理身體，體重增加15.8公斤，穿衣尺寸也從0號進步到4號，但是最近參加電影試鏡，又被導演認為不夠瘦，讓她忍不住崩潰大哭。影片受到關注，許多網友留言為她加油。

根據《每日郵報》報導，甘特（Anna Gantt）錄影時邊哭邊表示，15歲開始當模特，直到現在才覺得自己健康，「我他X討厭做模特的日子」，2014年是穿0號，到現在是4號，「我終於不再是骷髏」。

但是最近參加一場試鏡，甘特被選角導演嫌不夠瘦，要她繼續減肥，讓她非常受傷，因此決定拍影片揭露這個行業的黑暗面。甘特表示，很多人都想進時尚圈，想做模特，但是工作這麼久，天生瘦小的人很少，每個模特都在不停減肥。

甘特在影片中透露，身高177.8，得飲食障礙很多年了，好不容易對身材有自信，「我還是很瘦，而且很健康」，接著直接掀起上衣，露出平坦的肚子，但是導演的話也讓她崩潰，「住在這個城市會讓你覺得自卑」，甚至對鏡頭比中指，飆罵「去他X的模特、去他X的時尚界」。

影片在網路上爆紅，累積超過920萬次點閱，還有3萬多則留言。許多網友和模特都表達支持，其中大尺碼模特霍利德（Tess Holliday）更稱讚「你很了不起，是這個行業需要改變，不是你」。

@annavgantt

Welcome to the reality of modeling in NYC. I'm so crushed. ##fyp ##nyc ##modeling ##fashion ##model ##nyclife

♬ original sound - Anna Gantt

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
獨／男大生打BNT送加護病房搶命　衛生局調查結果出爐
拍戲誤殺美女攝影　亞歷鮑德溫崩潰身影曝光
拜登承諾「捍衛台灣」　陸官方回應了！
莫德納加開結果出爐　「逾半數人沒來」
誰是平價服飾霸主？　網秒推「這一間」：便宜到哭
18段超毛錄音曝！她打酒嗝嗆男友：恁爸陪你瘋　城中城一晚46
獨／反恐軍購弊案新突破　2官校擁數百萬不明財產
婆婆篤定「兒命中帶財」　20年後神轉！媳婦回娘家：賺到上億土
每天生吞小蝌蚪　她胸痛就醫「體內爬滿寄生蟲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

21歲印地安裔女流產　檢方竟依「三級過失殺人罪」判刑4年

當菜販被男友媽嫌棄！逼兒分手娶公務員　她曬驚人月薪打臉

裸體泡菜後⋯中國又爆赤腳辣椒　韓網看「腿紅一片」嚇爛：太噁心

女模鏡頭前爆哭掀上衣　被嫌胖「揭黑暗面」：去他X的時尚界

民主剛果驚爆未知疾病！至少165孩童喪命　症狀發燒貧血

學生沒寫作業被壓地打死！父闖校質問　狠師淡定回：他只是在裝死

南韓「贏不了台灣」3大產業曝光　韓國人也認了：很難追上

腎結石住院！男醒來發現結石沒取「腎卻沒了」　手術4個月慘斃命

大奶女模自曝「超狂徵友條件」　每周須口交、肯給錢！地位比狗低

奧克蘭Delta疫情止不住！　紐西蘭宣布：疫苗接種率達90％才解封

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

21歲印地安裔女流產　檢方竟依「三級過失殺人罪」判刑4年

當菜販被男友媽嫌棄！逼兒分手娶公務員　她曬驚人月薪打臉

裸體泡菜後⋯中國又爆赤腳辣椒　韓網看「腿紅一片」嚇爛：太噁心

女模鏡頭前爆哭掀上衣　被嫌胖「揭黑暗面」：去他X的時尚界

民主剛果驚爆未知疾病！至少165孩童喪命　症狀發燒貧血

學生沒寫作業被壓地打死！父闖校質問　狠師淡定回：他只是在裝死

南韓「贏不了台灣」3大產業曝光　韓國人也認了：很難追上

腎結石住院！男醒來發現結石沒取「腎卻沒了」　手術4個月慘斃命

大奶女模自曝「超狂徵友條件」　每周須口交、肯給錢！地位比狗低

奧克蘭Delta疫情止不住！　紐西蘭宣布：疫苗接種率達90％才解封

亞歷鮑德溫黑歷史被挖出！　曾「酗酒毆妻、耍大牌」今又慘淪殺人犯

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

中壢檢舉魔人舉發逾3千件違停　警忙翻到場「根本沒違規」

烤蝦外送500元一斤…嘉義女回家一秤「只有274克」　店家回應了

中央大學八德區設教學醫院受關切　市府協助爭取衛福部核定

成人頻道兩強相爭！ 「奧視」緊追老牌「彩虹頻道」

韓流男神狂講大叔冷笑話　朴娜萊崩潰：是誰找他來的？

張立昂南韓獲獎「亞洲之星」！致詞大秀流利英文電粉絲

21歲印地安裔女流產　檢方竟依「三級過失殺人罪」判刑4年

美空軍攝影師證實UFO存在　「我協助政府掩蓋了真相」

國際熱門新聞

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

女大生被下藥撿屍　癱軟滾爬畫面曝

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠

拜登：台灣若遭中國攻擊　將捍衛台灣

韓國贏不了台灣3產業　韓國人認了

怕兒子上大學亂搞！爸媽密謀暫時閹掉他

一餐要141萬！他曬撒鹽哥餐廳帳單轟搶劫

慾妻1夜連啪18男！夫圍觀混戰還幫發保險套

客廳黑狗被「幽靈摘項圈」　她PO影片讓千萬人都毛了

大阪環球影城突停電　遊客爬梯逃難

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

更多熱門

相關新聞

肉肉韓星靠「333飲食法」瘦成閃電

肉肉韓星靠「333飲食法」瘦成閃電

有「韓版愛黛兒」之稱的韓女星李遐怡，不只擁有怪物般的美聲，身材還超性感！不過李遐怡原先出道時可是因肉肉身材而受到不少評論，關於如何打造成現在的窈窕曲線，她曾在節目《tvN D ENT》上分享獨門的「333飲食法」，比時下超流行的「168斷食法」還要更厲害！

3個指標「判斷瘦身成果」更準

3個指標「判斷瘦身成果」更準

20kg柯基「肚子拖地」連握手都難

20kg柯基「肚子拖地」連握手都難

吃對3種健康零食不長胖還助減肥

吃對3種健康零食不長胖還助減肥

營養師教28天超簡單減脂計畫

營養師教28天超簡單減脂計畫

關鍵字：

紐約模特飲食障礙停經減肥

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

NanaQ正面反擊酸民！

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面