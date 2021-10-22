女模鏡頭前爆哭掀上衣　被嫌胖「揭黑暗面」：去他X的時尚界

▲女模錄影揭時尚圈的黑暗面。（圖／翻攝自IG／annavgantt）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國紐約一位模特兒拍片時表示，為了達到骨感身材，曾罹患飲食障礙，甚至嚴重到停經，花5年調理身體，體重增加15.8公斤，穿衣尺寸也從0號進步到4號，但是最近參加電影試鏡，又被導演認為不夠瘦，讓她忍不住崩潰大哭。影片受到關注，許多網友留言為她加油。

根據《每日郵報》報導，甘特（Anna Gantt）錄影時邊哭邊表示，15歲開始當模特，直到現在才覺得自己健康，「我他X討厭做模特的日子」，2014年是穿0號，到現在是4號，「我終於不再是骷髏」。

但是最近參加一場試鏡，甘特被選角導演嫌不夠瘦，要她繼續減肥，讓她非常受傷，因此決定拍影片揭露這個行業的黑暗面。甘特表示，很多人都想進時尚圈，想做模特，但是工作這麼久，天生瘦小的人很少，每個模特都在不停減肥。

甘特在影片中透露，身高177.8，得飲食障礙很多年了，好不容易對身材有自信，「我還是很瘦，而且很健康」，接著直接掀起上衣，露出平坦的肚子，但是導演的話也讓她崩潰，「住在這個城市會讓你覺得自卑」，甚至對鏡頭比中指，飆罵「去他X的模特、去他X的時尚界」。

影片在網路上爆紅，累積超過920萬次點閱，還有3萬多則留言。許多網友和模特都表達支持，其中大尺碼模特霍利德（Tess Holliday）更稱讚「你很了不起，是這個行業需要改變，不是你」。