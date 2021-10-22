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腎結石住院！男醒來發現結石沒取「腎卻沒了」　手術4個月慘斃命

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲男接受切除結石手術，醒來腎卻沒了。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦發生一起醫療糾紛事件，一名男子因為罹患腎結石就醫進行手術，結束後發現醫生沒取結石，卻反而把他的左腎切除，導致他因為失去重要器官，手術4個月後便不幸死亡。

這起不幸事件發生在馬西薩格爾縣(Mahisagar)醫院KMG General Hospital，來自凱達(Kheda)的男子拉瓦爾(Devendrabhai Raval)，2011年5月出現排尿困難與背痛問題，檢查發現左腎中有1.5公分大小結石，醫院當時曾建議他前往其他醫院治療，不過他最後決定不換，於同年9月3日進行手術。

拉瓦爾家人表示，手術後醫生突然告知，他沒有把結石取出，而是必須切除整個左腎，還強調這樣做完全是為患者所做出的最好決定，可是拉瓦爾手術後健康卻急速惡化，雖然立即轉到另外一家專門醫院接受治療，仍於2012年1月8日不幸逝世。

事件發生後，由於醫院和保險公司互相推卸責任，讓拉瓦爾的妻子決定告上法院，10年後判決結果終於出爐，法院認為醫生、醫院與保險公司皆需為此事件負責，下令向死者家屬賠償印度盧比112.3萬元（約台幣41萬元）。

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