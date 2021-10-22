　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慾妻1夜連啪18男！夫圍觀「多P混戰」還幫發保險套　她嗨喊：好爽

▲▼床戰。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲澳洲一名人妻自曝曾同時與18名男子發生性關係，而且丈夫還在一旁發放保險套。此為示意圖，非新聞當事人，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

澳洲35歲的人妻露易絲（Louise）自曝有同時與多人發生集體性行為的癖好，並曾一晚連睡18男。不過，露易絲的丈夫對此一點也不生氣，反而還親臨床戰現場圍觀，並協助發放保險套。

據《每日星報》報導，來自澳洲雪梨的露易絲表示，她從小就對性感到十分好奇，不過由於她的家人都是保守的天主教徒，因此她一直不敢展開性探索，直到她與丈夫結婚後，才終於開始性開放的旅程。

露易絲指出，「丈夫是我人生中的第一個男人，但這並不代表我不曾幻想和其他男人上床，我的丈夫經常不在家，我渴望冒險和被需要。」當露易絲第一次向丈夫透露自己的幻想時，丈夫出乎意料地表示支持，於是她加入了家裡附近一家性用品店提供的性課程。

▲▼床戰。（圖／取自免費圖庫Pexels）

露易絲在初嘗試時就與10位男性一起發生了性關係，「那次的經驗棒極了，我知道他們都是為我而來的，這讓我感覺非常良好」，而丈夫也很高興露易絲十分享受集體性愛，並打算參與妻子下一次的性經驗。

某天晚上，露易絲約了18名男性一起挑戰集體性愛，丈夫不但在一旁觀戰，還在不斷欣賞她的面部表情、幫忙發放保險套，讓露易絲非常欣慰，「這讓我感到非常有力量和成就感，我想這是我為這段婚姻做的最好的事」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
入夜暴跌10°C！　周末雨勢往南擴大
內湖凶宅「打6折」8組人搶標　傻眼！出最高價也買不到
獨／20歲男大生打BNT送加護病房　心臟衰竭指數破2萬
日料店遭Toyz批評　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說
法拉利vs.賓士路口對決！　相撞慘狀曝
快訊／基隆女導遊確診　雙北足跡公布範圍廣
2022年運勢最旺「4生肖」！　整年賺不停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓「贏不了台灣」3大產業曝光　韓國人也認了：很難追上

腎結石住院！男醒來發現結石沒取「腎卻沒了」　手術4個月慘斃命

大奶女模自曝「超狂徵友條件」　每周須口交、肯給錢！地位比狗低

奧克蘭Delta疫情止不住！　紐西蘭宣布：疫苗接種率達90％才解封

慾妻1夜連啪18男！夫圍觀「多P混戰」還幫發保險套　她嗨喊：好爽

孟買高樓大火「男徒手攀牆」撐不住墜19樓亡　恐怖瞬間曝光

小三當面挑釁「交往6年」逼離婚　人妻驚覺暖男夫外遇還偷生崩潰

敢動我的狗！3男搶愛犬　女主人拿槍瘋狂掃射「差點被子彈爆頭」

加勒比海島國巴貝多選出首任總統　不再臣屬英女王

助推火箭出問題！　美國「極音速武器」測試失敗

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

南韓「贏不了台灣」3大產業曝光　韓國人也認了：很難追上

腎結石住院！男醒來發現結石沒取「腎卻沒了」　手術4個月慘斃命

大奶女模自曝「超狂徵友條件」　每周須口交、肯給錢！地位比狗低

奧克蘭Delta疫情止不住！　紐西蘭宣布：疫苗接種率達90％才解封

慾妻1夜連啪18男！夫圍觀「多P混戰」還幫發保險套　她嗨喊：好爽

孟買高樓大火「男徒手攀牆」撐不住墜19樓亡　恐怖瞬間曝光

小三當面挑釁「交往6年」逼離婚　人妻驚覺暖男夫外遇還偷生崩潰

敢動我的狗！3男搶愛犬　女主人拿槍瘋狂掃射「差點被子彈爆頭」

加勒比海島國巴貝多選出首任總統　不再臣屬英女王

助推火箭出問題！　美國「極音速武器」測試失敗

南韓「贏不了台灣」3大產業曝光　韓國人也認了：很難追上

快訊／國軍7.5億生物偵檢車弊案！退役上校遭收押、少校40萬交保

北海道地板出現「便便警語」專家解答原因　網驚呼：長知識了

桃猿討論明年洋將戰力規劃　曾總期待霸林爵續留

李雲迪代言「酬勞最多達8位數」！　買春毀形象…恐遭討天價違約金

沒有感情的按摩師傅？　臭臉喵踩媽肚半小時「哀怨到睡著」笑翻網

鄭元暢膽子好大！告白賈靜雯「小時候的女神」秒惹怒她

MLB運彩分析／紅襪vs太空人　太空人不讓憾事重演推獨贏

劉品言叫外送…熱湯溢出「底下餐點濕一半」！　傻眼：是要怎麼吃

親友勸賣「40年老公寓」！她不捨2優點　過來人力挺：很難得

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

女大生被下藥撿屍　癱軟滾爬畫面曝

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

拜登：台灣若遭中國攻擊　將捍衛台灣

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠

一餐要141萬！他曬撒鹽哥餐廳帳單轟搶劫

怕兒子上大學亂搞！爸媽密謀暫時閹掉他

客廳黑狗被「幽靈摘項圈」　她PO影片讓千萬人都毛了

大阪環球影城突停電　遊客爬梯逃難

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

地方媽媽愛上多人運動　趁孩不在家激戰

2寶媽愛上哺乳快感　男友「幫她吸奶水」

更多熱門

相關新聞

澳4歲女童夜宿海灘　睡一覺離奇失蹤

澳4歲女童夜宿海灘　睡一覺離奇失蹤

澳洲4歲女童史密斯（Cleo Smith）15日和家人去海邊露營，隔天早上卻人連睡袋一起不見，經警方大規模的搜救仍無結果。警方已於18日公布女童長相及她的睡衣、睡袋照片，希望能提高民眾對此案的關注，並提供相關線索。

速霸陸WRX澳洲首推旅行車

速霸陸WRX澳洲首推旅行車

水果之王惹禍　商場獲報瓦斯外洩

水果之王惹禍　商場獲報瓦斯外洩

媒體vs數位平台

媒體vs數位平台

找不到人大哭　黑喵尾巴牽寶寶找媽

找不到人大哭　黑喵尾巴牽寶寶找媽

關鍵字：

澳洲紐澳新聞集體性愛Louise

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

NanaQ正面反擊酸民！

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面