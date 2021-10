敢動我的狗！3男搶愛犬　女主人拿槍瘋狂掃射「差點被子彈爆頭」

▲女子為了救狗,不惜和搶匪槍戰。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名女子所養的2條寵物犬被搶,竟然因此在街頭引發激烈槍戰,影片中可看到,3名男子搶了狗就跑上車,女子為了救狗也掏槍瘋狂掃射,對方也不甘示弱回擊,槍林彈雨之下子彈差一點就射中她的頭,驚險畫面在網路上瘋傳。

事件18日晚間7時30分發生在西園市(West Park)一棟民宅,不願意透露身分的女屋主表示,3名青少年突然敲她家門,說對她養的迷你惡霸犬(Micro bully)十分有興趣想要了解一下,「我當下覺得很奇怪,結果一轉身他們就突然抓住我,其中1人還用槍指著我的頭」。

受害女子同居女友表示,「他們把她拖到屋外,我也不知道發生什麼事」,後來3人抱著2條狗跑到車上時,雙方展開激烈槍戰。布勞沃德郡警方表示,他們目前已逮捕到其中2名16歲少年,涉案者一共多達4人,目前尚未找回被偷走的狗。據了解,女子被偷走的迷你惡霸犬,每隻要價美元4,000元(約台幣11萬元),由於身價不凡在市場上十分搶手。

