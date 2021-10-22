大阪環球影城突停電！雲霄飛車卡最高空　遊客爬梯逃難畫面曝光

【USJでジェットコースター停止 停電発生】https://t.co/yfxAFJAJYO— 日テレNEWS (@news24ntv) October 22, 2021
大阪市此花区にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、停電の影響でジェットコースターがレール上で停止し、乗客が取り残されています。 pic.twitter.com/qqeLUWDHBW
記者張方瑀／綜合報導
根據NHK最新消息，日本大阪環球影城在當地時間下午12時45分左右突然停電，導致園內許多設施停止運作，當時剛好有一列雲霄飛車行駛到一半，全部遊客都被卡在半空中，目前停電狀況還未排除，受困遊客則在工作人員引導下，從緊急逃生梯步行走下鐵軌。
NHKのヘリコプターが午後1時40分頃に撮影した映像によりますと、大阪・此花区にあるテーマパークUSJ＝ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでジェットコースターがコース上で停止しています。https://t.co/x16M4FE589#nhk_video pic.twitter.com/JMei9P2itw— NHKニュース (@nhk_news) October 22, 2021
NHK報導指出，大阪環球影城在當地時間下午12時45分左右（台灣時間上午11時45分）突然發生停電事故，造成園區內許多設施停止運轉。當時園區內的人氣遊樂設施「好萊塢美夢乘車遊」（ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド）就卡在最高點，上面至少有十多名遊客。
由於停電狀況無法立刻排除，這些遊客受困大約1個小時之後，已經在工作人員的指示下，從設施上的緊急逃生梯步行走下鐵軌，未造成任何人員受傷。
★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★
讀者迴響