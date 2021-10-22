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史上最高！德銀弊案吹哨人「獨得56億」　揭銀行合謀操控利率內幕

▲▼美國商品期貨交易委員會（CFTC）。（圖／路透）

▲CFTC宣布為德意志銀行的吹哨人發放近2億美元的獎金，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國商品期貨交易委員會（CFTC）21日宣布，將為德意志銀行（Deutsche Bank）一名前員工發放近2億美元（約新台幣56億元）的獎金，因為該員工及時提供了原始資訊，讓CFTC得以成功調查「倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）受操縱」一案。這是美國所有吹哨人計劃中有史以來最大的一筆獎金。

據路透社等外媒報導，吹哨人的代表律師科威爾（David Kovel）表示，其客戶在2012年首次為CFTC提供了大量文件與交易記錄，促成CFTC對「銀行合謀操控利率」的調查，因此獲得了創紀錄的賞金。雖然CFTC與科威爾並未透露吹哨人的身份與案件細節，但金融圈都清楚，此案為2015年的LIBOR遭交易員操控醜聞。

▲▼德意志銀行（Deutsche Bank）。（圖／路透）

《金融時報》引述知情人士報導，CFTC在2015年曾與美國司法部、英國金融行為監管局（FCA）合作，成功取締不法操控LIBOR長達10年的德意志銀行，該行最終支付了25億美元（約新台幣697億元）與監管機構達成和解。《華爾街日報》也曾報導，科威爾是當時一位協助LIBOR調查的前德意志銀行高管的代表律師。

過去曾多次擔任吹哨人代表律師的凱爾頓（Erika Kelton）表示，這是有史以來吹哨人計劃中獎金金額最高的一次，「實在令人震驚」。彭博社指出，此前CFTC給出的最高獎金為3000萬美元（約新台幣8億元），自2014年以來，CFTC已給出總額超過3億美元（約新台幣84億元）的獎金。

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美國北美要聞CFTC德意志銀行LIBOR吹哨人

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