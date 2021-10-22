賣原味內褲賺翻！空姐辭掉工作　羞曝客人癖好「全套最多人要」

▲賈斯敏賓克透露，多數買家想要的商品是成套原味內衣褲。（圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

國外26歲女子賈斯敏賓克（Jasmine Pink）之前是名空姐，但在某次下班時發現，光靠兼職賣出原味內衣褲，一個月就能賺1500英鎊（近新台幣6萬元），讓她下定決心辭去空服員全職工作，專心經營她的新事業。如今，她的月薪早比當空姐的薪水還要高，月入3000英鎊（約新台幣11.8萬元）不是問題。

每日星報報導，賈斯敏賓克先前是名空姐，儘管這份工作聽起來光鮮亮麗，月薪約2200英鎊（約新台幣8.6萬元），但其實工作量並不輕鬆，不但睡眠時間不固定，且一次輪班就是12小時，讓她疲於應對。她後來發現，光靠下班時間經營成人平台Onlyfans就能賺進一大筆錢，接著更找到專賣原味內衣褲交易平台「Sofia Gray」，便開始和賣家進行交易。

賈斯敏賓克透露，在她還在當空姐的時候，光靠下班時間賣原味內衣褲就能多賺1500英鎊，這讓她下定決心辭去已經做了2年的空服員全職工作，專心經營她的新事業。

依賴忠實顧客的一再捧場，賈斯敏賓克成功賣出更多商品，一個月就能賺3000英鎊。她說，買家喜歡購買的商品可以是任何東西，襪子、胸罩、衣物、內褲都行，多數買家想要的是成套的內衣褲，也有顧客會寄東西給她，她就會戴上，「某些人特別喜歡這些東西」。

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