拜登稱「中國侵台美會捍衛」　外交部：越來越多民主國家警覺

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）21日被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時給予肯定的答覆，表示美國對此有承諾。對此，外交部發言人歐江安回應表示，外交部感謝拜登重申美國對台灣的一貫承諾，中國的軍力擴張與挑釁行徑，已使美國及越來越多民主國家高度警覺。

拜登21日在美國「有線電視新聞網」（CNN）與市民對談（town hall）電視節目中肯定表達美國對捍衛台灣具有承諾；白宮發言人隨後也強調，美國基於《台灣關係法》的對台政策及承諾不變。

對此，歐江安表示，外交部感謝拜登總統再度重申美國對台灣的一貫承諾，中國的軍力擴張與挑釁行徑，已使美國及越來越多民主國家高度警覺。我國政府會繼續加強自我防衛能力，全力捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉；也將與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

此外，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）21日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉行有關聯合國大會第2758號決議通過50年的線上研討會中，為台灣參與聯合國體系發聲，批評中國誤用該項決議施壓聯合國阻止台灣參與，並呼籲聯合國會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。外交部表示，對於美國堅定支持台灣爭取參與聯合國體系，表達誠摯感謝。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣的民選政府，才有權在包括聯合國體系在內的國際場域代表台灣2350萬人民。1971年聯合國大會第2758號決議，只處理中國在聯合國的代表權，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分。中華人民共和國刻意濫用該決議，施壓聯合國排除台灣人民參與聯合國體系，將其政治考量凌駕於全球合作的公共利益之上，外交部予以嚴厲譴責，並呼籲國際社會正視中國此一陽謀。

外交部表示，拜登政府上任以來，已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，強調美國對台承諾「堅若磐石」，並持續展現對我國際參與的強勁支持，關切中國對台灣及全球自由民主國家的無理威脅。今年5月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）公開支持我參與「世界衛生大會」（WHA），9月聯合國大會開議期間，美、澳「2+2部長級諮商」聯合聲明支持我參與國際組織，均係美國力挺台灣國際參與的具體展現。我國政府將在既有的堅實基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，攜手捍衛民主自由共享價值及以規則為基礎的國際秩序。