　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登稱「中國侵台美會捍衛」　外交部：越來越多民主國家警覺

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）21日被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時給予肯定的答覆，表示美國對此有承諾。對此，外交部發言人歐江安回應表示，外交部感謝拜登重申美國對台灣的一貫承諾，中國的軍力擴張與挑釁行徑，已使美國及越來越多民主國家高度警覺。

拜登21日在美國「有線電視新聞網」（CNN）與市民對談（town hall）電視節目中肯定表達美國對捍衛台灣具有承諾；白宮發言人隨後也強調，美國基於《台灣關係法》的對台政策及承諾不變。

對此，歐江安表示，外交部感謝拜登總統再度重申美國對台灣的一貫承諾，中國的軍力擴張與挑釁行徑，已使美國及越來越多民主國家高度警覺。我國政府會繼續加強自我防衛能力，全力捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉；也將與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

此外，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）21日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉行有關聯合國大會第2758號決議通過50年的線上研討會中，為台灣參與聯合國體系發聲，批評中國誤用該項決議施壓聯合國阻止台灣參與，並呼籲聯合國會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國。外交部表示，對於美國堅定支持台灣爭取參與聯合國體系，表達誠摯感謝。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣的民選政府，才有權在包括聯合國體系在內的國際場域代表台灣2350萬人民。1971年聯合國大會第2758號決議，只處理中國在聯合國的代表權，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分。中華人民共和國刻意濫用該決議，施壓聯合國排除台灣人民參與聯合國體系，將其政治考量凌駕於全球合作的公共利益之上，外交部予以嚴厲譴責，並呼籲國際社會正視中國此一陽謀。

外交部表示，拜登政府上任以來，已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，強調美國對台承諾「堅若磐石」，並持續展現對我國際參與的強勁支持，關切中國對台灣及全球自由民主國家的無理威脅。今年5月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）公開支持我參與「世界衛生大會」（WHA），9月聯合國大會開議期間，美、澳「2+2部長級諮商」聯合聲明支持我參與國際組織，均係美國力挺台灣國際參與的具體展現。我國政府將在既有的堅實基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，攜手捍衛民主自由共享價值及以規則為基礎的國際秩序。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
走私154貓害安樂死！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判
拍戲誤殺非首次！好萊塢「2男星」也慘死槍下
亞歷鮑德溫《不可能的任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺　卻誤
林采緹超巨雙球撐爆上衣！雞湯文網歪樓：有新桌布了
2劑AZ沒有輸！醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」
李雲迪嫖娼被逮　「這群人」立大功被戲稱：全球第五大情報組織
好萊塢男星「誤殺美女攝影師」！現場畫面曝光
下藥撿屍真實受害片曝光！女大生「兩眼發白癱軟」滾爬
大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「船被7海盜挾持」男神秘消失　村民剖開3公尺巨鱷找到他遺體！

共機擾台恐爆衝突！　英防長狠批「不智又危險」：香港是前例

拜登稱「中國侵台美會捍衛」　外交部：越來越多民主國家警覺

美CDC也跟上「批准莫德納、嬌生加強針」　專家曝開放混打隱憂

朋友在眼前被咬死！23歲男與凶狠棕熊近身肉搏　用小刀成功報仇

WHO：全球恐18萬衛生工作者「染疫死亡」　非洲醫護接種率不到1成

95歲英國女王入院檢查　白金漢宮證實：醫護建議休養數日

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「船被7海盜挾持」男神秘消失　村民剖開3公尺巨鱷找到他遺體！

共機擾台恐爆衝突！　英防長狠批「不智又危險」：香港是前例

拜登稱「中國侵台美會捍衛」　外交部：越來越多民主國家警覺

美CDC也跟上「批准莫德納、嬌生加強針」　專家曝開放混打隱憂

朋友在眼前被咬死！23歲男與凶狠棕熊近身肉搏　用小刀成功報仇

WHO：全球恐18萬衛生工作者「染疫死亡」　非洲醫護接種率不到1成

95歲英國女王入院檢查　白金漢宮證實：醫護建議休養數日

人民幣對美元在、離岸雙破6.4　陸外匯局：市場力量推動正常表現

不紅偶像賺多少？　男星買不起鞋「5年靠女友接濟」：戶頭常零元

北漂打拼一算「租金噴20萬」　他勸返鄉當躺平族：店員賺3萬超省

2汪朝空氣狂叫…安靜數秒「項圈詭異解開」　45秒實錄牠嚇縮角落

拜登承諾美國會捍衛台灣　總統府「遇壓力不屈服、得支持不冒進」

走私154喵星人害慘死爆公憤！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判

永豐銀主辦雲豹62億聯貸案　6家金融業挺漁電共生！

東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

拍戲誤殺不是第1次！好萊塢2男星也慘死槍下　李小龍兒28歲爆肚枉死

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

女大生被下藥撿屍　癱軟滾爬畫面曝

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

拜登：台灣若遭中國攻擊　將捍衛台灣

一餐要141萬！他曬撒鹽哥餐廳帳單轟搶劫

客廳黑狗被「幽靈摘項圈」　她PO影片讓千萬人都毛了

怕兒子上大學亂搞！爸媽密謀暫時閹掉他

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

被控「女巫」綁架學生　4婦活活燒死

11月入境泰國免隔離　首波46國名單尚不含台灣

地方媽媽愛上多人運動　趁孩不在家激戰

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

更多熱門

相關新聞

拜登承諾美國會捍衛台灣　總統府「遇壓力不屈服、得支持不冒進」

拜登承諾美國會捍衛台灣　總統府「遇壓力不屈服、得支持不冒進」

美國總統拜登日前受訪時明確表態，台灣若遭受中國攻擊會協助防衛，表示「我們對此有承諾」。對此，總統府發言人張惇涵今（22）日表示，我們有注意到拜登總統的相關談話。從拜登總統上任以來，美國政府便持續以實際行動，展現對台灣堅若磐石的支持。

拜登：台灣若遭中國攻擊　將捍衛台灣

拜登：台灣若遭中國攻擊　將捍衛台灣

歐台政治合作報告高票通過　提升雙邊關係、促正名駐台機構

歐台政治合作報告高票通過　提升雙邊關係、促正名駐台機構

陸外交部「三個嚴重」回應歐洲議會涉台報告：強烈譴責、堅決反對

陸外交部「三個嚴重」回應歐洲議會涉台報告：強烈譴責、堅決反對

普丁最清楚「台海無戰事」？

普丁最清楚「台海無戰事」？

關鍵字：

拜登外交部

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

「地方創生券」第二波5萬人中籤！　8組身分證末3碼幸運中獎

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面