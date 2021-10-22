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協商網路平台付費給媒體　學者建議「跨國結盟、政院主導」併行

▲▼澳洲立法讓臉書與谷歌新聞強制付費。（示意圖／Pexels）

▲澳洲立法讓臉書與谷歌新聞強制付費。（示意圖／Pexels）

記者許敏溶／台北報導

澳洲啟動對臉書（facebook）與谷歌（Google）新聞強制分潤政策，傳出谷歌近期可能開始跟台灣商談，國內傳播學者認為，這是一個很複雜問題，光靠台灣力量，恐怕不足以讓臉書與谷歌拿出錢來，建議與日本等國家結盟一起施壓，機會比較高，目前德國和法國作法可參考，故應由行政院層級主導此事，內外並行，成功的機會才比較大。

今年2月澳洲通過新聞媒體議價法，強制網路龍頭谷歌和臉書，分出一部分巨額利潤給當地媒體，引發全球大震撼，近期傳出谷歌可能開始跟台灣商談，也讓外界關注，台灣媒體能否有機會比照澳洲，強制讓谷歌和臉書拿出利潤給台灣媒體。

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長期關注此議題的政大法學院教授蘇蘅指出，這是一個很複雜的問題，涉及層面很多，媒體本身有其生態與產業發展，媒體產業要發展下去，還希望新聞業能繼續蓬勃發展，這就要靠經濟，以及媒體本身的品質與信任度，還有足夠的廣告收益，才能支持媒體的發展。

蘇蘅說，接著還有法律問題，這牽涉層面很多，政府應該用一個有高度的概念，而且是為了媒體產業發展，坐下來跟公協會與媒體一起來討論，政府不只公平會要參與立法，包括NCC、文化部，甚至經濟部都要加入，主張要谷歌和臉書拿出利潤給媒體，而拿多少出來可以談，但希望政府與民眾都要明白，「新聞應是有償使用」，而不是無償使用。

「團結力量大！」台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，若臉書與谷歌願意付費，對台灣當然有幫助，但要讓兩大龍頭付費，現實就是，不是靠台灣單方面立法就能解決，建議透過國際上的聯盟與談判才能達成，畢竟以臉書與谷歌這樣的國際網路巨擘付錢，得要有足夠壓力讓對方覺得不付不行。

▲▼ 臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 學者認為光靠台灣力量恐怕不足以讓臉書與谷歌拿出錢來給媒體臉書。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

賴祥蔚建議，台灣可以和日本或澳洲等國建立聯盟關係，一起向臉書與谷歌談判與施壓，當臉書與谷歌對日本或其他國家讓步時，台灣才可一併受惠，這才是比較可行策略，否則光靠台灣立法，恐怕並不足以讓臉書與谷歌願意付費。

賴祥蔚也以澳洲為例，當初臉書與谷歌願意讓步，也是因為澳洲是大英國協的成員，而最近德國和法國在跟谷歌談判，背後也是有歐盟的力量，台灣結合類似立場的國家並成立聯盟，才能順利奏效。

賴祥蔚認為，除了國內立法，還要跟其他國家洽談結盟合作，這就牽涉到外交部，故他建議，應該要拉高到由行政院主導，因為這涉及太多部會，所以要「內外併進」，除了國內立法與商討，只要有意願跟台灣合作結盟國家，外交部都可以試看看。

至於臉書與谷歌若確定要付費，金錢該怎麼付？賴祥蔚分析，建議採取類似法國與谷歌談判作法，透過演算法，得知臉書與谷歌轉載媒體新聞的獲益，再以一併比例直接回饋給媒體，而澳洲是因為沒有逼迫臉書提出合理演算法來計算，才提撥一筆錢給基金會；但只要透過演算法，就可將這筆錢直接回饋給媒體，就不需要基金會，像是臉書與谷歌轉載媒體的新聞，從中獲得的金額就拿出一定比例回饋給媒體。

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關鍵字：

臉書谷歌新聞強制分潤

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