共機擾台恐爆衝突！　英防長狠批「不智又危險」：香港是前例

▲華勒斯批評中國頻頻擾台的行為不智又危險，呼籲中國以和平方式解決分歧。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中共軍機近期大舉侵擾台灣周邊空域，引發國際關注。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）21日警告，中國此舉不智又危險，還極有可能引發衝突，希望中國政府能尋求和平的方式解決與台灣的爭端。

據路透社報導，軍事專家分析，中國頻頻派出軍機入侵台灣防空識別區、台灣戰機長期緊急起飛應對，都會增加事故發生或誤判的風險，進而引發衝突。

華勒斯21日在布魯塞爾參加北大西洋公約組織會議時表示，「正如我們所見，中國正在軍事上裝腔作勢，這有可能會破壞當地的穩定局勢，並在其它有爭議的地區進一步挑起衝突，我們認為這是不明智的，中國需要找到一個和平的方法來化解分歧。」

▲中國自10月起加大了對台灣的軍事威嚇，頻頻派出共機擾台。（圖／國防部提供）

華勒斯也指出，中國在台灣議題採用的手法與香港類似。曾是英國殖民地的香港，在1997年正式被移交中國。當時中國許下承諾，香港可以在50年內享有中國所沒有的言論自由與獨立司法體制，但政府卻在去年實施《國家安全法》，讓過去的諾言淪為空談。

華勒斯坦言，「這就是為什麼我們如此擔心香港，因為台灣實際上也被包括在一國兩制中，如果中國政府違反了當初的承諾，那對台灣意味著什麼呢？」

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