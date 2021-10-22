2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

▲英國一名生過2胎的地方媽媽因為忘不了哺餵母乳的快感，決定和男友嘗試「哺乳式性愛」。（圖／翻攝自IG／@lana_ondemand，下同）

記者張寧倢／編譯

英國地方媽媽拉娜（Lana Michaels）和前任生下11歲兒子和7歲女兒，即使和現任男友肖恩（Shawn）交往後，她仍然想念著「哺乳的快感」，在嘗試過一次4P性愛後她突發奇想，服用促進泌乳的草藥補充品，沒想到真的生出奶水，從那天起他們每周都會來幾次，肖恩更是興奮表示，終於如願吸到母奶。

▲拉娜（Lana Michaels）與男友肖恩（Shawn）每周至少哺乳2次，且固定做愛5次。

根據《太陽報》報導，拉娜表示，她產下大兒子後哺乳了8個月，第二胎小女兒又親餵了2年，如今孩子都大了，她也不願意再懷第三胎，不過，她很喜歡和男友肖恩進行「哺乳性愛」的點子，「我真的很想念哺餵母乳和那種快感。」來自英國的拉娜2019年在交友軟體上認識肖恩，兩人在去年2月疫情爆發前搬到西班牙，在那裡他們展開了4P性愛經驗，此後更有了「先哺乳、後做愛」的想法。

▲拉娜聲稱，她重新分泌乳汁後，胸部尺寸升級1個罩杯。

拉娜說，他們在性方面做過許多新奇的嘗試，她在網路上搜尋了關於母乳哺餵的資訊後發現一種草藥泌乳補充品，可以讓乳房重新分泌乳汁，連續服用3天之後，拉娜的胸部竟然真的生出奶水，於是肖恩用吸吮的方式讓母奶流出來，如今他們每周會做愛5次且哺乳數次，「我喜歡為他哺乳，喜歡胸部因此變得更豐滿、更大，我從34C升級到34D，當有奶水的時候我覺得自己更性感、更有女人味了，我們會繼續進行『哺乳性愛』。」

肖恩解釋，他也很享受這種哺乳模式，不僅感覺到能量在彼此之間流動，又能很快地引導至性事，儘管成人喝母乳仍被視為禁忌，但他真的很喜歡拉娜的母奶，「我小時候吸過母奶，但現在我是成年人了，我覺得這很令人放鬆，也是我渴望肉體連結的時刻。在哺餵成人之中沒有殘酷奴役或痛苦，她得到快樂，我得到歡愉和乳汁養分，彼此開心有何不可？」

►地方媽媽愛上多人運動 撩衣炸出雙乳誘惑！趁孩不在家裸露激戰

►每天「打手槍」很傷身？ 外媒：有助止痛、提升免疫力

►下藥撿屍真實受害片曝光！ 女大生「兩眼發白癱軟」滾爬如喪屍

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast