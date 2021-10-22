95歲英國女王入院檢查　白金漢宮證實：醫護建議休養數日

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

白金漢宮21日證實，95歲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）20日住院接受初步檢查，已於21日返回溫莎城堡。這是英國女王多年來首度住院過夜，現已知身體不適與新冠疫情無關。

路透報導，女王20日取消前往訪問北愛爾蘭的行程後，醫護人員建議休息數日，她同日便入住倫敦市中心的愛德華七世醫院（King Edward VII hospital）接受初步檢查。消息人士透露，女王已於21日中午返回溫莎城堡桌邊辦公，心情還不錯。

現已知女王19日晚間公開出席商界酒會，當時她的身體狀況還不錯，笑容滿面。而她的下個重要公開活動就在本月底，屆時要在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）舉辦的聯合國氣候變遷峰會開幕式上歡迎各國領袖。

英國女王的身體向來健康，據悉上一次在醫院過夜是在2013年，當時因腸胃炎接受治療。女王也曾在2018年接受白內障手術、2013年進行膝蓋手術，但白金漢宮均稱這些醫療問題屬於個人隱私，不願說明。

報導提及，女王將於2022年迎來登基70周年，即便丈夫菲利普親王今年過世，也沒有停止出席官方活動，依據民調數據，女王迄今仍擁有高度評價且深受英國民眾歡迎。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜