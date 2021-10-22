下藥撿屍真實受害片曝光！　女大生「兩眼發白癱軟」滾爬如喪屍

記者張方瑀／綜合報導

英國20歲女大生艾芭姿（Ilana El-baz）日前和朋友到夜店玩時，疑似拒絕陌生男子搭訕後被下藥，回到家後全身癱軟、兩眼發白，整個人躺在樓梯上無法動彈，模樣相當恐怖。

艾芭姿幾個星期前和朋友一起到夜店玩，當時有一名陌生男子在舞池裡搭訕她，結果被艾芭姿拒絕，「現在回想起來，這個傢伙把我給耍了，他問我是否想一起跳舞，但我告訴他我有男友時，他就直接離開了。」不過，就在艾芭姿和朋友一起回到家時，身體就開始出現異狀。

從影片可看到，艾芭姿整個人躺在階梯上，兩眼發白、全身癱軟，連站起來的力氣都沒有，而她的男友將一切都錄下來，準備當作被下藥的證據。艾芭姿回憶起這段差點被撿屍的經歷，仍舊感到心有餘悸，「我看了影片後才知道發生什麼事情，現在回想起來，我本來可以預測它的發生，幸運的是當時有朋友陪著我。」

艾芭姿說，她想不起來自己是在何時被下藥，但有可能是陌生男子把藥物加到她的飲料裡，或者是拿著細小的針頭，趁她不注意時朝她刺入。

拿針隨機注射毒品的狀況，已經多次出現在全英各地的夜店。事件發生後，當地警方也積極介入調查中。

►辣媽遭下藥撿屍！吸2口電子煙「失控癱倒」一臉茫 過2天才能走路

►18歲少女遭下藥撿屍 「全身扭曲失控」驚悚片曝！臉歪變喪屍4小時

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast