　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1億年琥珀發現完整螃蟹！清晰細節照曝光　哈佛專家超驚喜

▲▼1億年琥珀發現完整螃蟹。（圖／翻攝自Science）

▲1億年前的琥珀裡發現完整螃蟹。（圖／翻攝自Science）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸北部發現的一塊約有1億年歷史的琥珀，裡面竟封印了一隻大小約5毫米的螃蟹，牠的腳、大螯、眼睛、蟹鰓都非常清楚。哈佛大學就指出，這應該是有史以來保存最完整的螃蟹化石，研究人員還透過3D模擬技術，還原螃蟹生前的模樣。

哈佛大學的研究團隊在緬甸北部的叢林裡，發現了一塊約有1億年歷史的琥珀，而琥珀裡面有一隻保存得非常完整的螃蟹。哈佛大學有機與進化生物博士後研究員盧克（Javier Luque）說，「這化石非常地驚人，是獨一無二的，它非常完整，一點細節都沒有少。」

▲▼1億年琥珀發現完整螃蟹。（圖／翻攝自Science）

▲螃蟹的所有細節都保存得非常完整。（圖／翻攝自Science）

雖然現今發現最古老的螃蟹化石約在2億年前，但大多不太完整，加上琥珀是叢林裡的樹脂形成，所以非海洋蟹類的化石非常稀少。盧克指出，這隻螃蟹化石證明了，螃蟹是在恐龍時代從海洋到陸地，推翻之前認為是在哺乳動物時代才上岸的假設，「在現存的化石紀錄中，非海洋螃蟹是在5000萬年前進化的，而這個化石的歷史是它的兩倍。」

研究人員將這隻螃蟹化石命名為「Cretapsara athanata」，意思是「白堊紀不朽的雲水之神」。這項研究也發表在最新的《科學》期刊（Science）期刊中。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
走私154貓害安樂死！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判
拍戲誤殺非首次！好萊塢「2男星」也慘死槍下
亞歷鮑德溫《不可能的任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺　卻誤
林采緹超巨雙球撐爆上衣！雞湯文網歪樓：有新桌布了
2劑AZ沒有輸！醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」
李雲迪嫖娼被逮　「這群人」立大功被戲稱：全球第五大情報組織
好萊塢男星「誤殺美女攝影師」！現場畫面曝光
下藥撿屍真實受害片曝光！女大生「兩眼發白癱軟」滾爬
大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「船被7海盜挾持」男神秘消失　村民剖開3公尺巨鱷找到他遺體！

共機擾台恐爆衝突！　英防長狠批「不智又危險」：香港是前例

拜登稱「中國侵台美會捍衛」　外交部：越來越多民主國家警覺

美CDC也跟上「批准莫德納、嬌生加強針」　專家曝開放混打隱憂

朋友在眼前被咬死！23歲男與凶狠棕熊近身肉搏　用小刀成功報仇

WHO：全球恐18萬衛生工作者「染疫死亡」　非洲醫護接種率不到1成

95歲英國女王入院檢查　白金漢宮證實：醫護建議休養數日

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「船被7海盜挾持」男神秘消失　村民剖開3公尺巨鱷找到他遺體！

共機擾台恐爆衝突！　英防長狠批「不智又危險」：香港是前例

拜登稱「中國侵台美會捍衛」　外交部：越來越多民主國家警覺

美CDC也跟上「批准莫德納、嬌生加強針」　專家曝開放混打隱憂

朋友在眼前被咬死！23歲男與凶狠棕熊近身肉搏　用小刀成功報仇

WHO：全球恐18萬衛生工作者「染疫死亡」　非洲醫護接種率不到1成

95歲英國女王入院檢查　白金漢宮證實：醫護建議休養數日

人民幣對美元在、離岸雙破6.4　陸外匯局：市場力量推動正常表現

不紅偶像賺多少？　男星買不起鞋「5年靠女友接濟」：戶頭常零元

北漂打拼一算「租金噴20萬」　他勸返鄉當躺平族：店員賺3萬超省

2汪朝空氣狂叫…安靜數秒「項圈詭異解開」　45秒實錄牠嚇縮角落

拜登承諾美國會捍衛台灣　總統府「遇壓力不屈服、得支持不冒進」

走私154喵星人害慘死爆公憤！海巡前隊員是共犯　檢起訴9煞求重判

永豐銀主辦雲豹62億聯貸案　6家金融業挺漁電共生！

東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

拍戲誤殺不是第1次！好萊塢2男星也慘死槍下　李小龍兒28歲爆肚枉死

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

國際熱門新聞

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

女大生被下藥撿屍　癱軟滾爬畫面曝

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

拜登：台灣若遭中國攻擊　將捍衛台灣

一餐要141萬！他曬撒鹽哥餐廳帳單轟搶劫

客廳黑狗被「幽靈摘項圈」　她PO影片讓千萬人都毛了

怕兒子上大學亂搞！爸媽密謀暫時閹掉他

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

被控「女巫」綁架學生　4婦活活燒死

11月入境泰國免隔離　首波46國名單尚不含台灣

地方媽媽愛上多人運動　趁孩不在家激戰

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

更多熱門

相關新聞

高鐵帶活螃蟹被阻　男暴怒踩死8隻

高鐵帶活螃蟹被阻　男暴怒踩死8隻

浙江永康南站日前發生一起事件，一名男子帶著多隻活螃蟹想要搭乘高鐵，過安檢時被列車人員阻止，告知活物不可以帶上車，沒想到他衝動之下竟然把8隻活螃蟹當場踩死，誇張景象在網路上引發討論。

螃蟹長「白色瘤狀物」超噁　內行人讚：人間美味

螃蟹長「白色瘤狀物」超噁　內行人讚：人間美味

好吃肥滿蟹用手機就能挑選！

好吃肥滿蟹用手機就能挑選！

大啖飽滿蟹膏！4間星級飯店秋蟹料理

大啖飽滿蟹膏！4間星級飯店秋蟹料理

日上班族發現化石　取名薩摩翼龍

日上班族發現化石　取名薩摩翼龍

關鍵字：

琥珀化石螃蟹

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

「地方創生券」第二波5萬人中籤！　8組身分證末3碼幸運中獎

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面