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網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

▲▼美國22歲YouTuber裴蒂托的遺體疑似被尋獲。（圖／路透）

▲美國22歲網紅裴蒂托和未婚夫勞德里的公路旅行變調，目前兩人都確認身亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）和未婚夫勞德里（Brian Laundrie）前往公路旅行，結果裴蒂托的遺體在9月20日被發現，法醫證實死因是勒斃，且暴露在野外3至4周。勞德里從9月中失蹤至今後，警方宣布已經尋獲其早已腐爛到剩骨頭遺體，死因仍在調查當中。

根據CNN報導，勞德里9月14日失蹤至今超過1個月，警方終於在其住家附近的卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）找到其遺體，身旁還放著他的筆電和背包。發現遺體的地點距離保護區停車場徒步約45分鐘，而當地屬於沼澤地帶，搜查人員必須半身泡在水裡，還要躲避蛇和鱷魚。

勞德里的遺體剛被發現時，幾乎腐爛到已經剩下骨頭，最後是透過現場遺留的筆電，還有牙科鑑定才確認身分。目前法醫尚未公布確切的死亡原因，而筆電的內容也尚未對外公開。

裴蒂托和勞德里6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，女方也持續在社群媒體上記錄過程。但是，男方卻在9月11日獨自返家，而裴蒂托自從8月30日傳出最後一封訊息後消失。從猶他州警方公布的影音檔案顯示，有人目睹勞德里在路邊打了裴蒂托好幾個巴掌，便以家暴為由報警處理。

法醫布魯（Brent Blue）表示，裴蒂托的遺體9月20日在懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）一處營地被尋獲，確切死因為勒斃，當時已經暴露在野外3至4周，目前尚未公布其他細節，但他指出，死者並未懷孕，「究竟是誰犯下這起謀殺案，將交由執法單位確定。」

►正妹網紅「遭勒斃」曝屍野外3、4周　法醫證實：是謀殺

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