南韓「贏不了台灣」3大產業曝光　韓國人也認了：很難追上

記者吳美依／綜合報導

南韓男生「邦丫」和台灣女生「智丫」情侶共同經營YouTube頻道「KT story」，分享生活大小事，他們在一部影片中提到，韓國與台灣相似的產業非常多，但半導體、腳踏車與製鞋卻是「韓國很努力，但是絕對贏不了台灣的三個產業」。

在世界半導體市場前五大銷售榜上，台灣台積電（TSMC）以91.5億美元位居第一，南韓三星（Samsung）以33.5億美元位居第二。邦丫表示，韓國社會以前普遍認為，「如果很努力投資的話，或許有追過台灣的可能性」，但疫情後台積電爆發式成長，差距已經拉開非常大，以至於現在專家普遍認為，「無論怎麼努力也很難贏台灣了」。

▲南韓男生「邦丫」和台灣女生「智丫」情侶共同經營YouTube頻道「KT story」。（圖／翻攝自YouTube／KT story）

韓國1955年起發展腳踏車產業，三千里、Alton等國民品牌蓬勃發展，但自從引入公共腳踏車系統後，很少人掏錢購買，最重要的是，韓國的公共腳踏車也幾乎全面使用台灣製零件。邦丫說，各國採用公共腳踏車系統後，台灣品牌憑藉先進技術而更加茁壯，韓國雖然非常努力，腳踏車產業卻「幾乎躺平」，「判斷現在要追上台灣很難了」。

在全球鞋業代工生產（OEM）的領域，台灣寶成工業、豐泰企業分別包辦1、2名，與位居3、4、5名的韓國企業有著壓倒性的差距。邦丫透露，韓國新聞經常推出相關報導，希望超越台灣，甚至以「鞋子戰爭」比喻30多年以來的業界競爭，卻仍無法超越。如今台灣製鞋品質世界第一，Nike、Adidas等知名品牌幾乎都是台灣製造。

★《宇宙人外信》：影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google