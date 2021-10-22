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被控「女巫」下咒綁架學生　4婦活活燒死村民站一圈看

記者黃翊婷／綜合報導

肯亞基西（Kisii County）日前發生一起4死慘案，當地4名婦人被懷疑對學生下咒綁架，竟遭村民當成「女巫」強行拖出家中，並帶到空地活活燒死。其中一名死者的女兒難過表示，大家殺死母親還不罷休，甚至搶光家中的東西再放火，害她無家可歸；目前當地警方已經逮捕4名嫌疑人，並拘留10天。

肯亞4婦被控是女巫，遭活活燒死。（圖／翻攝自推特／@MacOyawo）

▲私刑畫面在推特上瘋傳。（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，基西馬拉尼（Marani）4名婦人60歲的Jemima Mironga、53歲的Agnes Ototo、62歲的Sigara Onkware和85歲的 Sindege Mayaka，被指控企圖用巫術綁架學生，遭村民強行拖走，一群人圍在一處空地，不顧婦人苦苦哀求，一把火將人活活燒死。

Jemima Mironga的女兒事後出面指控，母親因為身體不好，16日才剛從醫院回來，隔日一早就被村民帶走並處以私刑，沒想到母親死後3天，這些人又突然跑來家中搶走所有東西，接著放火燒房子，害她痛失親人又無家可歸。

當地警方表示，這起事件一共造成4人死亡，還有另外2名死者家屬在試圖保護親人時遭打傷，目前已經逮捕4名嫌疑人並拘留10天，初步調查應該還有11名同夥，後續會盡力追查緝捕，希望能還給受害者及其家屬一個公道。

▼有人拍下其中一名婦人遭拖走的最後身影。

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