英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

▲英國全面開打第三劑新冠疫苗加強針。（圖／路透）

文／中央社倫敦21日綜合外電報導

英國今天通報單日新增逾5萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，為7月以來首見，但政府再度抗拒要求恢復防疫限制的呼聲。

法新社報導，根據最新數據，英國新增5萬2009起COVID-19確診，創下7月17日以來的新高。

英國已成功讓79%的12歲以上人士接種兩劑疫苗，染疫住院人數相對上依然較少。

目前當局正力促所有還沒接種的人趕快去接種，並呼籲50歲以上人士和臨床上較脆弱的人接受施打第3劑疫苗和流感疫苗。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）昨天淡化確診數字居高不下產生的隱憂，堅稱現在還不是恢復室內強制戴口罩等措施的時候。

賈維德在記者會上表示：「確診數在增加，可能達到1天10萬例，疫情尚未結束。我們正密切關注數據，但我們現在還不會實施應急措施B計畫。」

公衛人員憂心冬天一到，醫院得處理其他呼吸道感染疾病，COVID-19確診數攀升將使醫院無法負荷，他們因此呼籲當局採取動作減少緊密接觸傳染，但首相強生（Boris Johnson）不接受。

強生說：「我們每天非常小心監控這些數字，現在感染數據很高，但還在我們預測範圍內。我們會維持現有計畫。」