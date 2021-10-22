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兄妹互拍A片賺7678萬元買豪宅　父母力挺「為妳驕傲」

記者黃翊婷／綜合報導

蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一對兄妹自2019年起相繼加入成人網站拍A片，兩人互相拍攝影片並上傳到各自的帳號，賺了200萬英鎊（約新台幣7678萬元），他們在今年3月向父母攤牌，沒想到意外獲得支持，現在一家人不僅還清先前的貸款，還搬到位於英國倫敦的豪宅居住。

兄妹互拍A片賺千萬。（圖／翻攝自Instagram／seanaustinxx、daisyy.drew）

▲黛西第一次開直播就被認出與肖恩長得很像。（圖／翻攝自Instagram／seanaustinxx、daisyy.drew，下同）

綜合外媒報導，29歲的肖恩（Sean Austin）在2019年12月率先加入某成人網站，並獲得許多粉絲支持，他表示，當時決定創辦帳號，但沒有想到會這麼成功，因此覺得自己非常幸運；大約1年之後，24歲的妹妹黛西（Daisy Drew）也加入開始拍攝A片，這項工作很快成為她主要的收入來源。

黛西提到，直到今年3月回家才鼓起勇氣向父母坦白，原本以為會挨罵，但雙親認為只要她安全，選擇做什麼工作都願意給予支持，「我爸爸真的為我感到驕傲」。兄妹倆在成人網站上十分受歡迎，至今已賺進200萬英鎊，不僅幫忙還清父母的債務，還在英國倫敦買了豪宅。

兄妹互拍A片賺千萬。（圖／翻攝自Instagram／seanaustinxx、daisyy.drew）

▼▲黛西身材火辣，在網站上擁有許多粉絲。

兄妹互拍A片賺千萬。（圖／翻攝自Instagram／seanaustinxx、daisyy.drew）

至於兄妹倆互相幫對方拍攝A片這件事，黛西說，第一次做直播就有粉絲傳訊息來，說她和肖恩長得很像，還有人傳來帳號頁面故意諷刺，但哥哥是同性戀，也是一名完美主義者，在哥哥面前裸露身體或僅穿著內衣並不會讓她感到尷尬不舒服，而且如果哪裡做得不好，哥哥也會馬上指出，「我比大多數人更信任他。」

黛西接著說道，哥哥在10多歲的時候因為性取向而感到很煎熬，現在則越來越有自信，「我從未看過他如此開心」，有時候會有一些同樣遭遇的粉絲來求助，她就會推薦粉絲去哥哥的帳號看看，這份工作對她來說不僅帶來金錢、自由，還能幫助到其他人，而接下來一家人計畫要去美國洛杉磯度假，「10年前我們負擔不起這樣的費用，但現在我和哥哥付清了所有費用」，之後他們會繼續做下去，「我沒有停下的意思，我想做更多的事。」

▼黛西與哥哥肖恩感情很好。

兄妹互拍A片賺千萬。（圖／翻攝自Instagram／seanaustinxx、daisyy.drew）

兄妹互拍A片賺千萬。（圖／翻攝自Instagram／seanaustinxx、daisyy.drew）

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