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泰國宣布「11月入境免隔離」首波46國名單　尚不含台灣

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

文／中央社記者呂欣憓曼谷21日專電

泰國政府今天宣布，自11月1日起，包括日本、韓國、英國、新加坡、香港、美國和中國等46個低風險國家和地區的旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國免隔離，首波名單尚不包括台灣。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）10月11日透過電視演說發表政策表示，他指示疫情指揮中心和公共衛生部規劃11月1日允許來自低風險國家且完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離。

泰國外交部今天公布完整低風險國家名單，包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本以外歐盟多數國家等共46個國家和地區，首波名單沒有包括台灣。

外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）回覆中央社詢問表示，名單是由疫情指揮中心決定，但泰國政府會在12月1日和明年1月1日再更新名單。

外交部今天也公布執行細節，旅客登機前必須在名單上的國家待滿21天，完整接種疫苗滿14天，有保額5萬美元的醫療保險，在出發前72小時做過核酸檢測，透過空路抵達泰國後再做一次核酸檢測，抵達當天必須在旅館等待檢測結果，確認陰性就不需要隔離，可以在泰國自由行動。

 

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