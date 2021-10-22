　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美副助卿批中國誤用2758決議　籲挺台參與聯合國

▲▼第76屆聯合國大會總辯論27日落幕。（圖／路透）

▲第76屆聯合國大會總辯論。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

聯大2758號決議即將滿50年，美國國務院亞太副助卿華自強今天表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國錯誤使用2758號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。

聯合國大會第2758號決議10月25日通過滿50年，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天舉辦線上活動，探討聯大2758號決議對台灣造成的影響。

主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，過去50年來，台灣走出戒嚴，成為全球最蓬勃民主政體之一，置身全球科技經濟中心，作為旅遊、文化與教育樞紐，這些發展令人感到振奮。但台灣卻被排除在幾乎所有聯合國活動之外。

華自強指出，每年有5000萬名乘客行經台灣機場，台灣卻未參與國際民航組織（ICAO）大會；台灣抗疫表現全球數一數二，世界衛生大會（WHA）卻看不到台灣身影；台灣學生、藝術家、記者、人權工作者也被排除在聯合國活動外，或無法進入聯合國大樓。

華自強說：「為什麼這種事會發生？在美國看來，原因就是中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與。」

他舉例，今年稍早，聯合國不願核准美國科羅拉多州一所高中申請參加聯合國婦女地位委員會（CSW），除非他們撤下學校網站去年一篇文章。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）9月報導，聯合國負責單位寄信給該所高中，指學校官網曾使用「不正確名詞」稱呼台灣，建議改為「台灣，中國的一省」。這篇文章在一年前刊登，內容提及某項計畫活動也有來自「台灣」的青少年參與。

華自強批評：「這個事件清楚闡明（中國）誤用2758號決議的論點。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在「我們的共同議程」中指出，全球挑戰相互關聯，跨越國界和其他界線，須靠各界採取相互關聯對策才能因應。華自強表示：「若要達成這項願景，要靠聯合國會員國加入美國行列，支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際社會。」

葛來儀指出，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決。美國長年立場是台灣主權未在「舊金山和約」有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

葛來儀批評，中國長年扭曲2758號決議內涵。她舉例，中國外交部發言人近日宣稱，台灣參與國際組織應依循「一中原則」處理，指2758號決議奠定了「一中原則」；去年中國官員更宣稱，美國支持台灣參與聯合國嚴重違反2758號決議。

她呼籲：「世上支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構的國家，都該挑戰這一說法。」

 

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
快訊／新莊逆子抓到了！　14刀弒母後去情色按摩、躲花蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

泰國宣布「11月入境免隔離」首波46國名單　尚不含台灣

企業財報多半正向美股多收漲　標普再創紀錄新高

美副助卿批中國誤用2758決議　籲挺台參與聯合國

吃一餐要141萬！他曬「撒鹽哥」帳單怒轟搶劫　網見細節風向逆轉

地方媽媽愛上多人運動　撩衣炸出雙乳誘惑！趁孩不在家裸露激戰

北韓：試射SLBM「非針對美國」！強調勿擾行使主權　南韓態度樂觀

受不了兒子愛亂搞！爸媽怕上大學鬧出人命　密謀「暫時閹掉他」

中日聯合民調：90.9%日本人對中國印象差

NBA球員坎特罵習近平　騰訊取消所有賽爾提克隊轉播

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

全運會金牌戰桃園被逆轉不服氣 橄欖球主委「怒毆裁判」遭送辦

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

泰國宣布「11月入境免隔離」首波46國名單　尚不含台灣

企業財報多半正向美股多收漲　標普再創紀錄新高

美副助卿批中國誤用2758決議　籲挺台參與聯合國

吃一餐要141萬！他曬「撒鹽哥」帳單怒轟搶劫　網見細節風向逆轉

地方媽媽愛上多人運動　撩衣炸出雙乳誘惑！趁孩不在家裸露激戰

北韓：試射SLBM「非針對美國」！強調勿擾行使主權　南韓態度樂觀

受不了兒子愛亂搞！爸媽怕上大學鬧出人命　密謀「暫時閹掉他」

中日聯合民調：90.9%日本人對中國印象差

NBA球員坎特罵習近平　騰訊取消所有賽爾提克隊轉播

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

第12輪三種疫苗今同步開打！5大QA一次看

互億科技假交易10億再炒股　董座100萬交保…董事遭聲押

泰國宣布「11月入境免隔離」首波46國名單　尚不含台灣

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

今晨最低17℃！北北基炸大雨「北台濕涼連三天」　16縣市刮10級風

企業財報多半正向美股多收漲　標普再創紀錄新高

迪麗熱巴也愛「皮卡丘」電眼盤　攻心必備女神同款唇膏，一抹氣質爆表

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

國際熱門新聞

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

一餐要141萬！他曬撒鹽哥餐廳帳單轟搶劫

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

怕兒子上大學亂搞！爸媽密謀暫時閹掉他

地方媽媽愛上多人運動　趁孩不在家激戰

Delta亞變異株「AY.4.2」俄羅斯驚現病例

NBA球員罵習近平　騰訊取消賽事轉播

發現900年古劍　竟為十字軍配劍

女兒床邊突現一雙腿　媽看監視器嚇壞

富二代求婚失敗　性侵後砍頭殺女友

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

印度研發「電擊三叉戟」出征中印邊境

美副助卿批中國誤用2758決議　籲挺台參與聯合國

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

對朋友最大方慷慨的3大星座

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

本土劇女星腸爆裂曝「明天要再進開刀房」！

瘋傳吳亦凡供出「鋼琴王子嫖娼」　他陸綜慘遭打碼

楊宗緯參賽陸綜選秀！　20藝人面前遭虧「涼了」

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

「五倍券500+現金1千」買800元肉圓！闆娘找300元　數學題考倒眾人

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面