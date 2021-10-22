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王浩宇PO乾煎小管驚見「外雙C正妹」！千人歪樓求開門　本尊曝光

▲▼王浩宇PO美食照驚見「辣溝正妹」！千人歪樓求開門　本尊曝光了。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇推薦台東乾煎小管，但網友注意力都放在背景的「辣溝正妹」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市前議員王浩宇21日在臉書分享台東美食「乾煎小管」，但許多網友醉翁之意不在酒，目光全被背景中神祕女子的好身材吸走，不禁紛紛直呼「根本沒看到什麼乾煎小管」、「這是炫耀文無誤」，沒想到竟釣出女主角留言，引發熱議。

王浩宇目前住在台東，在離開之際，拍照向網友推薦在地美食乾煎小管，「不得不說，太讚了！」沒想到網友紛紛歪樓，視線幾乎落在女子的事業線上，「我書讀得少，少騙我，哪來的小管」、「她的FB呢？快」、「終於學會拍照技術了」、「建議小管要用紅筆圈起來，大家才找得到」、「劉宇的溝？」

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有感於留言區難得出現一片祥和氣氛，還有人感慨「果然世界和平真的只能靠溝...通」、「好難得這裡和氣融融」、「樓主一生平安」、「應該多多PO這種和平文」、「端小管的人選決定這篇留言的走向」、「本來想說些什麼…但我還是默默的點讚了」。

由於貼文有超過3000人按讚、近400則留言，女主角也現身留言區，「抱歉指甲有點醜，乾煎小管真心推薦」。原來，當時端著盤子的是健身教練聖涓（Tina），沒想過照片會引起關注，很受寵若驚，所以透過王浩宇回應「感謝大家支持」。

不久後，王浩宇也在本人同意下公布Instagram供網友們朝聖，而聖涓也大方放出泳裝辣照，再掀網友熱議。

▼聖涓在IG放出辣照。（圖／翻攝自IG／sheng_chuan）

▲▼王浩宇PO美食照驚見「辣溝正妹」！千人歪樓求開門　本尊曝光了。（圖／翻攝自IG／sheng_chuan）

▲▼王浩宇PO美食照驚見「辣溝正妹」！千人歪樓求開門　本尊曝光了。（圖／翻攝自IG／sheng_chuan）

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