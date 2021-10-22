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儀表板突亮「烏龜曬太陽」！他看傻狂冒問號　內行人驚喊：別開了

▲國內疫情加劇升至第三級警戒，戶外、開車兩人以上需全程戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲儀表板上除了方向燈之外，更有攸關愛車狀況的各式燈號。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

雖然駕訓班沒有特別教，但是儀表板上除了方向燈號外，更有攸關引擎故障、電量不足、水溫過高等攸關愛車狀況的各式警示燈號。一名網友近日開車時突然發現，儀表板上出現了一個「烏龜曬太陽」的符號，讓他相當困惑，發文詢問背後意義，結果有內行看到後馬上驚喊「別開了！」，引發熱議。

一名網友近日在臉書社團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」發文表示，汽車儀表板上出現一個從未看過符號，好奇詢問「請問汽車儀表板上面有隻烏龜曬太陽是什麼意思？」只見該符號是一隻烏龜在正中央，左上角則出現一顆像太陽又像齒輪的圖案，乍看之下的確很像一隻烏龜正在曬太陽。

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▲有網友發現儀表板出現「烏龜曬太陽」的符號，好奇詢問代表什麼意思。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲有網友發現儀表板出現「烏龜曬太陽」的符號，好奇詢問代表什麼意思。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

文章曝光後，馬上吸引許多網友熱烈討論，紛紛幽默表示，「這很嚴重的！代表車子提醒你今天太陽很大你開太慢了」、「提醒你多曬曬太陽，建議打開天窗」、「建議天氣好的時候，帶家中寵物烏龜出來曬太陽」、「車裡的烏龜需要曬太陽了」、「點歌的意思，龜代表綠，太陽表示光，意思是想唱首綠光」、「跟你玩烏龜烏龜翹啊」。

有內行網友也出面揭露真正答案，表示這符號代表「動力系統異常」，直言「那個不是太陽是齒輪，烏龜表示請慢速行駛，請低速開回廠檢修，最好是直接拖回去別開了。」、「齒輪異常，龜速慢行」。

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