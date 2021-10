《噤界2》誰取代了爸爸的角色？　「完全不一樣的人」英文這樣說

記者張靖榕/綜合報導

電影《噤界2》日前在影音串流平台上線,再次引起討論,而這次編劇特地營造了2個對照組和第一集呼應;續集重心仍圍繞著父親阿伯特(Lee Abbott),儘管他在第一集已經為了救妻小而犧牲,仍舊影響著家人和鄰居的道德選擇,Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要來聊聊是哪兩個對照組,以及相關的英文單字。

《噤界》第一集中,父親阿伯特與家人建立起一套日常生活系統,種植農作物、透過燈泡顏色傳遞訊息、監視器監控周遭,以及晚餐必須坐在餐桌前進行餐前禱告的儀式感,都顯示這對父母在災難時期力求給子女一個相對正常的生活。此外阿伯特也很努力想和外界建立起通訊,試圖想找出能夠擊敗外星怪物拯救人類的辦法,到最後他甚至願意犧牲自己,為家人爭取時間,都刻畫出他是一個正向、堅強的偉大父親形象。

來到《噤界2》,阿伯特僅在片頭約10分鐘出現,但他的人道精神仍繼續貫串整部電影。這集就出現了兩個對照組,一組是阿伯特和仍存活的鄰居艾密特,一組則是阿伯特和女兒蕾根。

▲《噤界II》劇照。(圖/UIP提供)



阿伯特難以跨越的父親形象

與阿伯特不同,艾密特(Emmett)全家都已在災難發生後相繼死去,只剩他一個人仍活著。劇中他為了保護據點也建立了一套土炮偵測系統,但卻主要防的是人,而不是怪物。他找到了絕佳的藏匿地點(碉堡),卻從未試圖與外界聯繫,即使聽到劇中具有決定性轉折作用的廣播音樂「Beyond the Sea」,卻也長達4個月都沒有參透其中傳達的訊息,直到阿伯特的妻子艾芙琳(Evelyn Abbott)帶著家人到來。

相對於阿伯特,鄰居艾蜜特的一切行動準則都是以保護自己為上,因為見識過人心的險惡,使得他不相信任何人,甚至要求急需幫忙的艾芙琳一家盡快離開,因此被蕾根(Regan Abbott)痛斥「你根本比不上我爸」!

《宇宙人外信》在節目中提到,許多類似此句台詞的情節不僅在不同電影中會上演,在現實生活中也以很多不同形式呈現,而這時候每個人會說「You are everything he isn't」(你和他是完全不同的人),在《噤界2》裡則可以說,「Emmett is everything that Lee(阿伯特) isn't」。

▲《噤界II》。(圖/UIP提供)

追隨父親的腳步

蕾根雖然是家中唯一的聾啞人士,難以單獨行動,因為聽不見自己何時可能發出聲音、別人或怪物會從哪裡來,但她始終是家中最反骨與最勇於踏出去的人。在父親死後她發現能夠壓制甚至殺死外星怪物的辦法,就是靠著助聽器和音箱將高頻大聲朝著怪物播送,而這集她想堅持父親生前努力的意志更加堅定。

儘管一般社會對青少女的刻板印象大都柔弱或思慮不周,但蕾根一再證明自己有勇氣也有方法,而她想拯救人類免於怪物殺害的目標,也讓她一步步成為一位堅強,甚至能夠啟發旁人的女性,將自己心中的那個父親形象發揚光大。

《宇宙人外信》中也提到,這種兒子或女兒跟隨父親或母親的腳步,在英文當中也很直接,而在這個例子裡,可以說「She follows her father's footstep」。

另外還有關於《噤界》的一些有趣事實、劇情討論以及英文例句,有興趣可以點集連結收聽,或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

