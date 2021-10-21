受不了兒子愛亂搞！爸媽怕上大學鬧出人命　密謀「暫時閹掉他」

▲有父母擔心孩子上大學後亂搞，竟然萌生讓兒子「暫時性結紮」的想法。（示意圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

記者葉睿涵／綜合報導

小孩偷嚐禁果不小心「鬧出人命」是不少父母最憂慮的難言之隱，馬來西亞一名即將在下學期升大學的少年最近卻在網上求助，表示他無意間偷聽到父母因為擔心他上了大學後亂搞，所以密謀要勸說兒子在上大學前「暫時性結紮」，讓他非常不知所措。

這名少年在Facebook的校園社團「UTAR Confessions 2022/2023」指出，自己過去在老家時經常和女生亂搞，不過因為有父母在所以相對比較克制，但由於他下學期就要離家上大學，因此他的父母密謀帶他去「暫時性結紮」，直到他結婚那天才「鬆綁」，嚇得他趕緊上網問問網友是否有相同的經歷。

▲蕭子玄醫師表示，結紮後若返回，重新接通的成功率並非百分百。（示意圖／ETtoday新聞雲示意圖）

雖然從這名少年的語句間能感受得到他的徬徨無助，但網友們卻一面倒吐槽，「大一女生要好好保護自己囉」、「太麻煩了，建議整個剪掉」、「你平時在老家是沒穿褲子嗎？」、「建議你直接去做包皮切割，包你痛到不會亂來，不然就只好用鐵鍊鎖住褲子了」、「色字頭上一把刀，出了事你可別後悔」。

不少網友質疑，醫學上是否有「暫時性結紮」一事，ETtoday新聞雲過去曾採訪亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄，他指出，男性結紮手術是在兩邊陰囊各打一個0.5公分左右的小洞，將輸精管截斷並綁起來，以阻斷精蟲運送，不過結紮後若反悔，重新接通的成功率並非百分百，所以手術前最好下定決心以後不再生育。

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