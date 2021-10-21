北韓：試射SLBM「非針對美國」！強調勿擾行使主權　南韓態度樂觀

▲北韓官媒證實，19日從新浦級潛艦「8.24英雄艦」成功試射迷你潛射彈道飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於19日在咸鏡南道新浦市試射新款的短程潛射彈道飛彈（SLBM），聯合國安理會隨後為此召開閉門會議，表示相當憂心。對此，北韓外務省發言人今（21）日上午在官媒接受記者採訪與問答時表示，此次SLBM試射並非針對美國，只要外界不妨礙北韓行使國家主權，就不會誘發朝鮮半島（韓半島）發生緊張局勢。

根據《韓聯社》報導，北韓外務省發言人21日在北韓官媒《朝中社》接受現場記者問答時，發表上述內容談話，其中還向美國喊話，若美國與其附從勢力一時之間選擇做出錯誤行動，將會招來嚴重可怕的後果。

北韓外務省發言人表示，「美國正針對我國（北韓）行使合法自衛權的行為視作違反聯合國安理會決議，誤導為威脅地區和停穩定的威脅，為此還呼籲召開安理會緊急會議，嚴重做出刺激挑釁行為。」

北韓外務省發言人指出，試射潛射彈道飛彈並不會對周邊國家與地區造成任何威脅與危害，「並非針對美國，而是純粹是為了國家防衛，早於先前就計畫好的事項，美國無須表示憂慮或苦惱。美國與南朝鮮（南韓）早就從我國的主要敵人名單中排除。」

北韓外務省發言人認為，美國同樣持有、或是研發這些軍事武器，然而卻因北韓同樣進行相關研發而對北韓進行相關指控，如此分明是「雙重標準」的行為，更是違背先前美國屢次提出的「未敵視朝鮮民主主義人民共和國」說法，「這只會讓我們更加困惑。」

▲南韓國防部長徐旭。（圖／達志影像）

針對北韓近來試射SLBM，南韓國防部長徐旭（서욱）於21日接受國會監察時表示，目前軍方仍在進行精密分析，認為北韓雖然在日前的國防發展展覽會上亮相至少3款SLBM，在相關研發上付出許多努力，但飛彈還是須與發射平台（潛艦）相結合，因此粗估其SLBM研發歷程還是處於剛起頭的階段。

徐旭表示，並不會光靠SLBM的發射來做分析，因為在飛彈發射以後，仍是要密切觀察期發射平台是否能持續穩定運作。

另外，南韓外交部長鄭義溶（정의용）也在21日國會監察時表示，南韓研發的SLBM其實在性能上比北韓更加優越，且北韓此次所試射的SLBM，以南韓的軍力可以充分防禦，呼籲國人應對自國研發武器抱持自信心。

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