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地方媽媽愛上多人運動　撩衣炸出雙乳誘惑！趁孩不在家裸露激戰

▲▼ 英國29歲女子薇絲妲（化名）性生活觀念開放。（圖／翻攝自IG）

▲薇絲妲與丈夫育有2名孩子。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國29歲女子薇絲妲（Vista Wife，化名）與丈夫性生活觀念開放，先前趁著孩子們上學期間經營成人平台OnlyFans專屬頻道，如今更成立提供多人運動的性服務網站。她透露，在丈夫3年前的提議之下，開始接觸此種開放的性生活，2人都能接受，而且一點也不可恥。

每日星報報導，薇絲妲與30歲丈夫結婚已10年，早在2人當年才16歲、17歲相遇不久後，就有了第一個孩子，而她的性關係對象向來只有丈夫一人，直到3年前，丈夫提議嘗試「多人運動」，她也能夠接受此種想法，從此開啟性觀念開放生活模式。

▲▼ 英國29歲女子薇絲妲（化名）性生活觀念開放。（圖／翻攝自IG）

她提到，第一次與丈夫從事多人運動的對象為另一對男女，其實她相當緊張，但嘗試過後就能接受，有時會趁著孩子們不在家時與別人激戰。

「我們想要傳達的訊息是，在臥室裡，想要更多並不是件可恥的事情」，薇絲妲表示，他們會趁著孩子不在家或直接到旅館飯店進行多人運動，如今的她正在幫助他人增加性生活樂趣，而她的網站適合想要開始接觸這塊領域的情侶或單身者。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

只不過並不是所有人都支持她的想法。薇絲妲透露，她5歲就認識的好朋友因為這件事情決定不再和她說話，儘管她早就準備好面對陌生人在網路上的批評謾罵，但朋友的態度對她來說相當難克服。

薇絲妲建議，千萬不要透過這種模式來試圖修補婚姻，這不會成功，無助於穩定感情，「如果當中有一人無法100%接受，那麼看著另一半與別人發生關係，這將會產生忌妒心」。外傳薇絲妲的收入也因此獲得大幅改善，還清債務、搬進新家，但她拒絕透露確切收入。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 英國29歲女子薇絲妲（化名）性生活觀念開放。（圖／翻攝自IG）

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