快訊／南韓研發火箭「世界號」順利發射！衛星成功進入軌道

▲南韓運載火箭世界號21下午5時順利發射。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓自體主導研發的運載火箭「世界號」（누리호，KSLV-II）順利於稍早的今（21）日下午5時（台灣時間下午4時）在全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心發射升空，第1、2節火箭陸續順利分離，保護模擬衛星的保護蓋與火箭成功分離、第3節火箭引擎已確認點火，通過650公里高空，預計16分7秒鐘後其運載的衛星與火箭脫離。

而根據《韓聯社》最新消息，其攜載的模擬衛星已於下午5時15分（台灣時間下午4時15分）順利脫離火箭，正常進入預定軌道，並於下午5時23分（台灣時間4時23分）宣告飛行結束，目前相關研究人員正進行數據統計，預計將耗時30分鐘，而稍後南韓政府將召開記者會宣布發射結果。若過程宣告成功，南韓將躋身全球第7個有能力發射中大型運載火箭的國家。

據悉，世界號由南韓政府帶動民間企業研發，其總長度為47.2公尺、重量為200噸、最大直徑為3.5公尺、搭載重量1500公斤，分為3節，其中第1節聚集4個推力各為75噸的液態燃料引擎、第2節設有1個推力為75噸的液態燃料引擎、第3節則有推力7噸的液態燃料引擎，總推力為300噸，目標衛星高度為低軌道（距地球600至800公里）。

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