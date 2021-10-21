富二代虐殺外交官愛女！求婚失敗「性侵後砍頭」　爸媽全是共犯

▲ 穆卡達姆遇害的案件掀起當地民眾怒火，要求伸張正義。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦一名前外交官的女兒穆卡達姆（Noor Mukadam）與巴基斯坦裔美國富二代賈弗（Zahir Jaffer）交往，竟因拒絕男方求婚，遭到性侵後斬首殺害，震驚社會。賈弗在血跡斑斑的現場被捕，最重可能判處死刑。

《每日郵報》20日報導，現年20歲的賈弗出生於巴基斯坦一個富有的顯赫家庭，被控於7月20日虐待並殺害27歲的穆卡達姆。女方當晚被發現陳屍於男方的豪宅，房間裡滿是血跡。賈弗被捕時身上沾滿鮮血，手持一把刀，應是他用來殺害穆卡達姆的凶器，但他至今否認犯案。

當地法院20日開庭審理此案，賈弗被帶往法庭的畫面透過媒體曝光。據報他在獄中享有特權，不僅有家人煮的飯吃，探視頻率也較其他囚犯高，再度引發爭議。

根據巴基斯坦法律，謀殺罪成最重可判死刑。檢方求處刑期尚未公開，穆卡達姆的父母則悲痛表示，希望判賈弗死刑。

律師宣稱，穆卡達姆拒絕賈弗的求婚，多次試圖逃離他的豪宅，賈弗因此加以謀殺。警方認為，穆卡達姆喪命前可能已被賈弗囚禁2天。

除賈弗以外，他的父母也面臨指控。父親札基爾（Zakir）涉嫌指派員工幫忙處理屍體，隱匿兒子的犯罪事實；母親阿斯瑪特（Asmat）及家中幫傭則被控知情後沒有報警。根據警方報告，若這些共犯及時採取行動，穆卡達姆本有可能保住性命。

穆卡達姆的父親曾任巴基斯坦駐南韓及哈薩克大使，這起案件也成為當地備受關注的女性遭遇暴力案件之一。巴基斯坦法院審理案件通常會拖上數年，但檢察官說明，預計這次審判會在8周內結束。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast