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用「鄰居車號」下注！幸運兒花70元中大獎　爽贏1.65億獎金

▲24歲的狄恩（Dean Weymes）買樂透Set For Life，意外中了360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲幸運兒一夜致富，當晚心情激動幾乎無法入睡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名幸運兒下注10令吉（約新台幣70元），沒想到17日開獎後，發現自己中大獎贏得2300萬令吉（約新台幣1.65億元）獎金，當晚心情激動幾乎無法入睡，一夜成為億萬富翁。他透露，他當初選號的靈感，就是住處附近的車牌號碼。

中國報報導，這名幸運兒來自雪蘭莪州人口最多的城市八打靈再也，過去30年都有下注的習慣，通常每期會花費20令吉（約新台幣140元）購買。這次這名幸運兒玩的是萬能萬字積寶，以10令吉購買5項投注線，贏得萬字積寶首獎，中獎號碼為6810（首獎）及1911（二獎）。

「在看現場開獎時，我的手一直顫抖」，幸運兒透露，其實當初選號靈感就來自停在他家附近的隨機車牌號碼，當他發現自己購買的號碼被抽中前3獎時，忍不住放聲大叫，「那晚我幾乎睡不著覺」，在領取中獎支票的當下，心情仍然相當激動。

至於要怎麼利用這筆獎金，這名幸運兒說，除了要和家人分享之外，也會撥一筆錢來修整在中國的祖屋，也要捐一筆錢給慈善組織做公益。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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