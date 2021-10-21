開車9hrs約會！她見1物秒抓包男友出軌　崩潰：和小三啪到懷孕

記者葉睿涵／編譯

美國一名TikTok網友@yummyyamssss與男友談了近1年的異地戀後，某天決定開9個小時的車程與男友見面，沒想到卻發現他背著自己和多個女人偷情，其中一個女友甚至還懷了他的孩子，讓她氣得當場分手。

據《每日星報》報導，女網友@yummyyamsssss最近在TikTok上傳一系列影片，揭露她是如何發現男友出軌的證據。女網友在影片中指出，她曾有過一次婚姻，失婚後，她在交友軟體Tinder上認識了現任男友，並陷入熱戀。男友在交往後搬到了佛州，2人便展開了遠距離戀愛，每個月只能見面1次。

某天，為了與身處異地的男友約會，女網友特別開了9個小時的車程到對方家，「我到他家時已經是凌晨1點了，我的孩子都住在他家，他們當時都睡了，所以我匆忙地去洗了個澡，沒想到卻在浴室的抽屜發現一支粉色牙刷；我的直覺指引我打開旁邊的抽屜，卻發現了不少女性用品，有乳液、女用洗髮精等等」。

▲女網友發現男友出軌的證據。（圖／翻攝自TikTok／@yummyyamsssss）

男友辯稱這些東西有一部分是自己的，也有一部分屬於他之前來留宿的朋友的，但女網友卻發現男友家的地毯有不屬於自己的頭髮，「他有一塊白色地毯，上面有幾條黑色的長直髮，但我的頭髮卻是卷的，所以我知道那不是我的頭髮，沒錯，我被出軌了」。

最後，男友承認他一直在和一個女人約會，而且對方已經懷孕3個月了。女網友聽到消息後，氣得當場提出分手，「你搬到另一個州之後，並沒有提出邀請讓我過去和你一起住，還帶走了我的孩子，現在卻告訴我你有了自己的孩子，還希望我繼續和你在一起，你要我怎麼不生氣？」

這名女子事後發現，男友在與她交往後，一直還保留著使用交友軟體的習慣，而且男友的出軌對象也不止一個，所以她最終決定永遠地離開他。

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