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印度累計施打突破10億劑　上億人仍未接種！疫苗先出口到伊朗

▲▼印度版AZ疫苗Covishield出現假貨。（圖／路透）

▲印度疫苗接種總劑量突破10億劑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度今年曾因Delta變種病毒疫情嚴重受創，當局加緊執行接種計畫，迄今已接種超過10億劑新冠疫苗，到達一個新的里程碑，然而，現在仍有26％的成年人連第一劑疫苗都還打不到，更遑論要開放18歲以下的未成年人接種。

根據美國CNN報導，印度21日達成接種10億劑新冠疫苗的里程碑，但在這個約13.9億的人口大國中，成千上億的民眾連第一劑都還未能施打。據印度衛生部16日統計數據，迄今約有74％的成年人至少接種一劑疫苗，而僅有30％的成年人完整接種，但這些數據並不包含18歲以下的未成年人，他們約占總人口的41％，卻尚無資格接種新冠疫苗。

▲▼由印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）研發的國產疫苗Covaxin。（圖／路透）

▲由印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）研發的國產新冠不活化疫苗Covaxin。（圖／路透）

然而，在加緊接種的同時，印度同時出口數百萬劑疫苗，也在逐步開放邊境當中。報導指出，印度時隔18個月終於在15日開放第一批國際旅客入境，同時境內也有數百萬名印度人到各地參加各種節日，預計11月排燈節期間人潮移動會再增加。有專家擔心，跨越各邦旅行和病毒再變種的可能性，恐會導致第3次疫情爆發，讓尚未接種疫苗者和兒童陷入危險的處境。

印度全球健康政策專家Anant Bhan博士表示，未來很難預測，以全球經驗來看，疫情可能隨時都會變糟，不過就目前印度的趨勢而言，非常令人鼓舞，疫苗接種量很高且病例沒有明顯增加。據悉，印度通常一天可以達到800萬劑接種量，農村地區約64％以上的人至少接種一劑疫苗，但在擁擠的城市中，比例下降至約35％，除了要提高全國接種率，更重要的是為青少年等未成年人接種。

▲▼印度疫情,covd-19。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家預測若印度再爆新一波疫情，將會對未成年人造成巨大風險。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，印度醫學協會（IMA）則呼籲政府停止出口疫苗，IMA的博士J. A. Jayalal表示，當局應該要將目標訂在每天1000萬劑的接種量，如果恢復疫苗出口，印度可能會陷入與去年類似的供不應求的處境，「就個人而言，我們不支持疫苗出口，而是強調在恢復出口之前，全民都應該接種完第一劑疫苗。」此前，印度駐德黑蘭大使證實，上周有約100萬劑印度國產Covaxin不活化疫苗運抵伊朗。據印度官員說法，尼泊爾、孟加拉和緬甸也在10月份收到印度生產的新冠疫苗。

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