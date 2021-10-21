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信仰天主教拒打疫苗！美式足球教練「慘遭解雇」　丟320萬美元高薪

▲▼羅洛威奇是華盛頓州知名的美式足球教練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前美國拜登政府為了有效提升國內接種率，曾呼籲政府公職人員必須接種新冠疫苗，以求提升免疫力。不過，卻還是有人堅持拒絕施打疫苗，一名原在華盛頓州立大學任職的美式足球教練羅洛維奇（Nick Rolovich）就因拒打疫苗，最後慘遭解職，丟失年薪320萬美元的工作，於是他將解雇他的足球教練告上法庭。

根據美媒《華盛頓郵報》，羅洛維奇每年能領320萬美元（約新台幣8928萬元）的薪水，是華盛頓州內薪水最高的雇員，儘管他符合政府所屬公職人員的定義，但他卻還是在學校不斷勸說接種疫苗的期間，以宗教信仰為理由，拒絕施打疫苗，最後慘遭解雇。

羅洛維奇將係令解雇他的體育總監帕特（Pat Chun）一狀告上法院，他的辯護律師在一份聲明中表示，「這在我們文化中是一個充滿悲劇、毀滅性的辯論，更確切而言，羅洛威奇慘遭嘲笑、被妖魔化，甚至最後因此工作被解雇，而這僅僅是因為他虔誠的天主教信仰。」

據悉，羅洛威奇士美國知名的美式足球教練，曾於2019年獲得西部山區聯盟（Mountain West Conference）最佳教練頭銜，因此才會被華盛頓州立大學以年薪320萬美元的高薪條件聘任。

羅洛威奇向校方提出違反工作權的訴訟，他的辯護律師在聲明中指控，帕特對羅洛威期並不誠實，且羅洛維奇提出的宗教豁免權請求被負責批准或免申請的委員給駁回，「至少從今年4月起，帕特很明顯已決定將羅洛維奇解雇。帕特對羅洛威奇虔誠的宗教信仰態度產生敵意，過去1年裡他對羅洛威奇不誠實的行為，須予以譴責。」

校方並未回應羅洛威奇辯護律師所提出的聲明；而帕特則認為，羅洛威奇不遵守規定，因此沒資格在華盛頓州立大學工作，「羅洛威奇被解雇是應該的，而他的合約還剩下3年、約900萬美元。」

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