暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡！雨量增458％　土石流沖走1家5口

▲印度北部和尼泊爾部分地區受到連日暴雨影響,發生嚴重洪水和土石流災情。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印度北部和尼泊爾部分地區受到連日暴雨影響,發生嚴重洪水和土石流災情,目前至少已造成150人死亡、數十人失蹤,甚至有一家五口在家中直接被山洪沖走。據統計,印度北部烏塔拉坎德邦10月的降雨量已經比平均高出485%,政府也正在計畫向罹難者家屬發出補償金。

Flash floods and landslides have killed more than 150 people in India and Nepal https://t.co/QJfiQwus4I pic.twitter.com/Ch8ql1E1oK

根據《衛報》與《半島電視台》報導,烏塔拉坎德邦(Uttarakhand)過去兩天降下破紀錄大雨,截至目前造成46人死亡、11人失蹤,其中5人來自同個家庭,他們的房子在一次土石流中被沖垮;鄰近的尼泊爾農村地區也發生嚴重土石流,沖毀了房屋、道路和橋梁,目前已有77人死亡、數十人下落不明。

Incredible work by our forces



This is Nainital.



Prayers for everyone in #Uttarakhand pic.twitter.com/v3XRPOEu5W