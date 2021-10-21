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暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡！雨量增458％　土石流沖走1家5口

▲▼暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度北部和尼泊爾部分地區受到連日暴雨影響，發生嚴重洪水和土石流災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印度北部和尼泊爾部分地區受到連日暴雨影響，發生嚴重洪水和土石流災情，目前至少已造成150人死亡、數十人失蹤，甚至有一家五口在家中直接被山洪沖走。據統計，印度北部烏塔拉坎德邦10月的降雨量已經比平均高出485％，政府也正在計畫向罹難者家屬發出補償金。

根據《衛報》與《半島電視台》報導，烏塔拉坎德邦（Uttarakhand）過去兩天降下破紀錄大雨，截至目前造成46人死亡、11人失蹤，其中5人來自同個家庭，他們的房子在一次土石流中被沖垮；鄰近的尼泊爾農村地區也發生嚴重土石流，沖毀了房屋、道路和橋梁，目前已有77人死亡、數十人下落不明。

這場暴雨還襲擊了印度西孟加拉邦（West Bengal）的大吉嶺（Darjeeling）與葛倫堡（Kalimpong）地區，當地爆發土石流，至少有3人死亡，還有數百名旅客滯留。南部喀拉拉邦（Kerala）也出現致災性降雨，嚴重洪水讓該區死亡人數上升至39人。

▲▼暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼暴雨襲印度、尼泊爾造成至少150人亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼暴雨襲印度、尼泊爾至少150人亡。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，10月份的暴雨在印度和尼泊爾地區非常罕見，因為季風通常已經離開該區，但今年雨季延後，降雨時間比過去多了數個星期。烏塔拉坎德邦的10月降雨量比平均高出485％，其中奈尼塔爾縣（Nainital）19日的24小時降雨量達340毫米，創下當地氣象站自1897年設立以來的最高紀錄。

專家表示，烏塔拉坎德邦的山區近來正在加速發展，不斷在喜馬拉雅山區修建水壩和道路，也讓該區更容易受到極端氣候影響；這些開發工程侵蝕了河流，也讓整個山區更不穩定，增加土石流爆發的機率。

尼泊爾政府目前擬向死者家屬賠償1700美元（約台幣4.7萬元），印度烏塔拉坎德邦的首席部長也表示，將會賠償每位罹難者家屬40萬盧比（約台幣15萬元）、房屋損害民眾19萬盧比（約台幣7萬元）。

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