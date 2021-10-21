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中日聯合民調：90.9%日本人對中國印象差

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日聯合民調顯示，逾5成日本人認為中日關係惡化。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

由中國、日本的民間團體聯合實施的最新輿論調查顯示，逾9成日本民眾對中國的印象不佳；中國民眾對日本的印象在這一年來急速惡化，將近7成中國人對日本沒有好印象。

日本非營利組織言論NPO（負責人工藤泰志）與中國國際出版集團於今年8月至9月底共同實施的「第17屆中日聯合輿論調查」，採取問卷或面對面訪談方式針對1000名日本人及1547名中國人實施民調，結果今天出爐。

調查顯示， 日本民眾對中國的觀感未改善，對中國印象差的日本民眾占90.9%，較去年增加了1.2個百分點，僅次於2016年調查結果的91.6%，是5年來再次逾9成。

認為目前中日關係好的日本民眾降至2.6%。日本民眾對中國印象佳者僅9%。認為中日關係惡化的日本民眾有54.6%，與去年調查結果相差無幾。

中國民眾對日本沒有好印象者占66.1%，較去年增加13.2個百分點。中國民眾認為目前中日關係差者占42.6%，較去年增加20個百分點。中國民眾認為中日關係好者，從去年的22.1%於今年降至10.6%，惡化的幅度僅次於2013年的調查結果。

調查顯示，中日兩國民眾對對方國的觀感，開始重返這項聯合輿論調查開始實施的2005年嚴峻水準。

問及中日關係發展的阻因，中國民眾認為「中日兩國政府之間缺乏政治互信關係」占29.3%，比去年增10.4個百分點。

中國民眾對日本印象差的理由，回答「日本對於過去侵略的歷史沒確實道歉反省」占77.5%；回答「部分政治人物的言行不當」21%，較去年增8.7個百分點。

這項民調顯示，中日之間因彼此的軍事威脅被強調、熱議，兩國人民感到不安之際，政府之間並未發揮外交功能，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致兩國人民缺乏直接交流，導致在中國，有關歷史認識（歷史觀）的問題再度成為話題。

被問及為了實現全球經濟的穩定發展及東亞的和平兩國，中日兩國是否應該建立更強的新合作關係時，回答「應該」的中國民眾占70.6%、日本民眾占42.8%。問及是否贊成為了解決中日兩國或亞洲地區的課題，兩國應加強合作時，回答「贊成」的中國民眾占76.2%、日本民眾占56.5%。

中國與美國關係對立影響到中日關係，針對中日合作的看法，回答「中美對立應控制在最小程度，中日之間有必要促進合作」的日本民眾占33.7%、中國民眾占37.9%。回答「無關中美關係對立，中日應發展合作關係」的日本民眾占11.1%、中國民眾占10.5%。

這顯示，4成日本民眾、半數中國民眾認為，即便是中美關係對立的情況下，中日都應該加強合作才是。

民調也顯示，有關在中美關係對立之際，日本應如何自處問題，55%的日本民眾認為日本不應在中美之間選邊站，應致力於全球的合作發展。

言論NPO的負責人工藤泰志認為，至今17年間的中日輿論調查顯示，中國民眾對日本的印象惡化的最大原因是歷史認識（歷史觀）問題及釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）問題。

工藤指出，中國民眾對日本印象惡化的情況，有時會發展成連政府間外交都無法處理的局面。現在再加上中美關係對立這項全球變化帶來的影響，中日兩國民眾的意識也起變化。

他認為，中日兩國的行動對亞洲的和平與繁榮具有決定性影響力，因此中日有必要在因中美對立世界起變化、亞洲緊張升高之際，找出該走的方向。明年是中日建交50週年，應儘早著手找出新的中日關係及因應的新目標。

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