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網紅拍片「抓螳螂泡溫泉」！網批「沒常識」　他辯：大叔比昆蟲噁

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▲原影片雖已下架，但有日本直播主擷取到螳螂放進溫泉中出現的寄生線蟲畫面。（圖／翻攝自YouTube／コレコレチャンネル KoreTube）

實習記者黃品臻／綜合報導

近日有位日本YouTuber擅自將螳螂帶進溫泉旅館的客房，還將螳螂放進溫泉內，影片一出引發許多抨擊和正反方的網友意見，事發後不久，該位日本YouTuber也將影片刪除。

據日媒「J-Castニュース」報導，日本YouTuber「おーちゃん」喜歡在頻道上分享昆蟲、釣魚等自然風格的影片，擁有高達112萬的訂閱人數，不過近日他上傳了一部引起爭議的影片，內容是他將「有寄生蟲的螳螂」放進溫泉裡。

報導提到，おーちゃん先是把螳螂放進沼澤和河川等地，不久後就發現螳螂的屁股上出現細長絲狀的寄生蟲——線蟲，後來おーちゃん抓著螳螂再放入溫泉旅館客房中的露天溫泉裡做實驗，線蟲一樣跑了出來，おーちゃん不僅將這個實驗拍成影片上傳YouTube，也在Twitter上貼出滿是線蟲的溫泉水浴缸照片。

影片遭到大批網友抨擊，如今原本的影片與貼文也已被刪除，雖然爭議影片已經下架，但おーちゃん仍感到不平，隨後在Twitter又發文，他認為當今社會覺得昆蟲比大叔更噁心、更骯髒，因此他要努力導正大家的觀念，讓大家看到昆蟲就跟看到年輕美女一樣高興。

這樣的行為也引起網友正反兩面的意見，有人表示，「太邪惡了」、「這根本是犯罪」、「旅館可以採取法律行動」、「同情那家溫泉業者」、「毫無常識可言」。不過也有粉絲表達支持，「我不認為這是一個糟糕的影片，影片本身很有趣，我會繼續支持你」、「昆蟲也是親友」。

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